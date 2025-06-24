Фото: ОВА

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, у Дніпрі число жертв російського удару зросло до семи. Поранення отримали близько 70 людей. Відомо, що серед них 10 дітей. Також зазначається, що п'ятеро поранених знаходяться у важкому стані.

"Цифри ще уточнюються. На жаль, кількість людей, яких зачепила ця атака, постійно зростає. Втім, їх могло бути в рази більше. Дуже багато з тих, хто знаходився в зоні ураження, у момент удару були в укритті. Це врятувало десятки життів", - пише голова ОВА.

Також відомо, що в Самарі загинули двоє людей. Ще дев'ятеро місцевих жителів отримали поранення. Четверо — у важкому стані.

Нагадаємо, вранці 20 червня росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами. Відомо, що у серед постраждалих — двоє підлітків: 13-річна дівчинка та 16-річний хлопець. Обоє перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.