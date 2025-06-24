фото: ДніпроОВА

У результаті ракетного удару, завданого по Дніпру та селищу Самар Дніпропетровської області, кількість загиблих сягнула десяти осіб

Про це повідомляють у ДніпроОВА, передає RegioNews.

У самому Дніпрі жертвами обстрілу стали восьмеро цивільних, ще двоє загинули у Самарі.

За уточненими даними, у Дніпрі поранення отримали 84 особи. Із них 62 перебувають у лікарнях. Стан семи госпіталізованих медики оцінюють як важкий. Ще 11 осіб постраждали в Самарі - вісім із них ушпиталені, частина пацієнтів у тяжкому стані.

Під час удару постраждала цивільна інфраструктура. За словами Сергія Лисака, на місці трагедії працюють всі екстрені служби - рятувальники, медики, поліцейські, представники Нацгвардії та СБУ. Розгорнуто оперативний штаб, постраждалим надається вся необхідна допомога.

Також повідомляється, що залізничне сполучення у Дніпрі вже відновлене. Потяги курсують за розкладом, а залізнична інфраструктура перевірена та введена в експлуатацію. Обласна влада висловила щирі співчуття родинам загиблих.

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