10:26  24 червня
На Одещині 32-річна жінка зарізала пенсіонерку
06:25  24 червня
В Івано-Франківську в річці потонула людина
03:55  24 червня
З полону одразу за ґрати: у Дніпрі судять військового за дезертирство
UA | RU
UA | RU
24 червня 2025, 15:07

Ракетна атака на Дніпро і Самар: вже 10 людей загинуло, ще 62 - у лікарнях

24 червня 2025, 15:07
Читайте также на русском языке
фото: ДніпроОВА
Читайте также
на русском языке

У результаті ракетного удару, завданого по Дніпру та селищу Самар Дніпропетровської області, кількість загиблих сягнула десяти осіб

Про це повідомляють у ДніпроОВА, передає RegioNews.

У самому Дніпрі жертвами обстрілу стали восьмеро цивільних, ще двоє загинули у Самарі.

За уточненими даними, у Дніпрі поранення отримали 84 особи. Із них 62 перебувають у лікарнях. Стан семи госпіталізованих медики оцінюють як важкий. Ще 11 осіб постраждали в Самарі - вісім із них ушпиталені, частина пацієнтів у тяжкому стані.

Під час удару постраждала цивільна інфраструктура. За словами Сергія Лисака, на місці трагедії працюють всі екстрені служби - рятувальники, медики, поліцейські, представники Нацгвардії та СБУ. Розгорнуто оперативний штаб, постраждалим надається вся необхідна допомога.

Також повідомляється, що залізничне сполучення у Дніпрі вже відновлене. Потяги курсують за розкладом, а залізнична інфраструктура перевірена та введена в експлуатацію. Обласна влада висловила щирі співчуття родинам загиблих.

Нагадаємо, росіяни вдарили дронами по навчальному полігону - Сухопутні війська ЗСУ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпро атака ракетний удар обстріл
У Дніпрі затримали неповнолітнього хлопця, який "здав” позиції військових рф
24 червня 2025, 14:03
РФ атакувала Дніпро і Самар: 3 загиблих і десятки постраждалих
24 червня 2025, 13:36
Росіяни вдарили дронами по навчальному полігону - Сухопутні війська ЗСУ
24 червня 2025, 13:33
Всі новини »
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
На Рівненщині 25-річний чоловік побив до смерті знайомого та вітчима
24 червня 2025, 15:58
Скандал зі зборами Гусакова: мер Львова Садовий розповів, куди і чому виїхав активіст
24 червня 2025, 15:57
У Черкасах скоєно наїзд на пішохода - 24-річну студентку
24 червня 2025, 15:36
Евакуюють і мінують: ЗСУ отримали на озброєння броньованих роботів DODGER
24 червня 2025, 15:10
На Херсонщині ВМС України знищили катер окупантів із десантом
24 червня 2025, 14:57
Удар по Дніпропетровщині: кількість загиблих зросла
24 червня 2025, 14:45
З 1 липня запроваджують нові правила для ВПО: що потрібно знати
24 червня 2025, 14:44
Троє військових РФ заочно підозрюються у вбивствах і тортурах мирних жителів Київщини
24 червня 2025, 14:22
Зеленський вважає себе найдосвідченішим для керівництва Україною під час війни
24 червня 2025, 14:14
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »