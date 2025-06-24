Ракетна атака по Дніпру: пошкоджена цивільна інфраструктура, є загиблі та постраждалі

фото: Telegram/Сергій Лисак

У Дніпропетровській області внаслідок атаки країни-агресора Росії у вівторок, 24 червня, є загиблі та постраждалі

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами у Дніпрі через ворожу атаку виникла пожежа.

Пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, гуртожиток, гімназія, адмінбудівля, понівечений потяг.

За даними очільника міста Бориса Філатова, пошкоджено 14 шкіл і дитячих садків.

Окрім того, агресор влучив і по місту Самар. Деталі уточнюються.



Усюди, на жаль, є загиблі та постраждалі, додав Лисак.

Нагадаємо, під час повітряної атаки на Дніпропетровщині пошкоджено пасажирський потяг №52 сполученням "Одеса – Запоріжжя".

Очевидцям вдалося зафіксувати момент удару російської ракети поблизу потяга – відео знято з середини вагону.