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24 червня 2025, 12:36

Ракетна атака по Дніпру: пошкоджена цивільна інфраструктура, є загиблі та постраждалі

24 червня 2025, 12:36
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фото: Telegram/Сергій Лисак
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У Дніпропетровській області внаслідок атаки країни-агресора Росії у вівторок, 24 червня, є загиблі та постраждалі

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами у Дніпрі через ворожу атаку виникла пожежа.

Пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, гуртожиток, гімназія, адмінбудівля, понівечений потяг.

За даними очільника міста Бориса Філатова, пошкоджено 14 шкіл і дитячих садків.

Окрім того, агресор влучив і по місту Самар. Деталі уточнюються.

Усюди, на жаль, є загиблі та постраждалі, додав Лисак.

Нагадаємо, під час повітряної атаки на Дніпропетровщині пошкоджено пасажирський потяг №52 сполученням "Одеса – Запоріжжя".

Очевидцям вдалося зафіксувати момент удару російської ракети поблизу потяга – відео знято з середини вагону.

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війна Дніпро Дніпропетровська область ракета атака російська армія цивільна інфраструктура
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