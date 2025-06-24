Ракетна атака по Дніпру: пошкоджена цивільна інфраструктура, є загиблі та постраждалі
У Дніпропетровській області внаслідок атаки країни-агресора Росії у вівторок, 24 червня, є загиблі та постраждалі
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
За його словами у Дніпрі через ворожу атаку виникла пожежа.
Пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, гуртожиток, гімназія, адмінбудівля, понівечений потяг.
За даними очільника міста Бориса Філатова, пошкоджено 14 шкіл і дитячих садків.
Окрім того, агресор влучив і по місту Самар. Деталі уточнюються.
Усюди, на жаль, є загиблі та постраждалі, додав Лисак.
Нагадаємо, під час повітряної атаки на Дніпропетровщині пошкоджено пасажирський потяг №52 сполученням "Одеса – Запоріжжя".
Очевидцям вдалося зафіксувати момент удару російської ракети поблизу потяга – відео знято з середини вагону.