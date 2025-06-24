Ракетный обстрел Днепра: 9 гражданских погибли, более 150 человек ранены
Число погибших в результате ракетных ударов по Днепру и Самару возросло до 11 человек. В областном центре ранения получили более 150 гражданских, девять мирных жителей погибли
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
"9 человек погибли в Днепре в результате вражеской атаки. Еще двоих россияне убили в Самаре. Таким образом количество жертв террора в области возросло до 11. Искренне сочувствую каждому, кто потерял близких", – говорится в сообщении.
По оперативным данным, из-за вражеской атаки на Днепр пострадали 153 человека. В больницах в тяжелом состоянии находятся 12 людей. Медицинскую помощь получили 18 детей, самому младшему пациенту – полгода.
Напомним, 24 июня россияне атаковали Днепропетровщину ракетами.
Ранее сообщалось, что в Днепре также повреждена гражданская инфраструктура.
Во время воздушной атаки на Днепропетровщине был поврежден пассажирский поезд №52 сообщением "Одесса - Запорожье".
Очевидцам удалось зафиксировать момент удара российской ракеты вблизи поезда.
Также сообщалось о 10 жертвах и более 60 пострадавших на Днепропетровщине.