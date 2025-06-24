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24 июня 2025, 16:00

Ракетный обстрел Днепра: 9 гражданских погибли, более 150 человек ранены

24 июня 2025, 16:00
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фото: ГСЧС Украины в Днепропетровской области
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Число погибших в результате ракетных ударов по Днепру и Самару возросло до 11 человек. В областном центре ранения получили более 150 гражданских, девять мирных жителей погибли

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"9 человек погибли в Днепре в результате вражеской атаки. Еще двоих россияне убили в Самаре. Таким образом количество жертв террора в области возросло до 11. Искренне сочувствую каждому, кто потерял близких", – говорится в сообщении.

По оперативным данным, из-за вражеской атаки на Днепр пострадали 153 человека. В больницах в тяжелом состоянии находятся 12 людей. Медицинскую помощь получили 18 детей, самому младшему пациенту – полгода.

Напомним, 24 июня россияне атаковали Днепропетровщину ракетами.

Ранее сообщалось, что в Днепре также повреждена гражданская инфраструктура.

Во время воздушной атаки на Днепропетровщине был поврежден пассажирский поезд №52 сообщением "Одесса - Запорожье".

Очевидцам удалось зафиксировать момент удара российской ракеты вблизи поезда.

Также сообщалось о 10 жертвах и более 60 пострадавших на Днепропетровщине.

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