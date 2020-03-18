В Дніпрі в обласній лікарні Мечникова ввели карантин

В КП "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова" ДОР" для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 ввели карантинні заходи

Фото: Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова

В КП "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова" ДОР" для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 ввели карантинні заходи

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу лікарні.

Так, на виконання рішення Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 року в лікарні Мечникова з 18 березня припинили планову госпіталізацію пацієнтів, відмінили планові операції та відтермінували проведення консультацій.

Також з 23 березня планують скоротити або закрити деякі стаціонарні відділення, які саме наразі не повідомили.

При цьому зазначено, що надання екстреної та невідкладної допомоги буде проводитися цілодобово.

"Просимо з розумінням поставитись до прийняття цього безпрецедентного рішення – для Лікарні Мечникова, яка за 220-річну історію пройшла всі військові конфлікти, що відбувались на території сучасної України, такі заходи - єдиний правильний вихід. Навіть в 2014 році, коли щодня надходило понад 30- 50 поранених, Лікарня Мечникова не припиняла своєї роботи з надання медичної допомоги мешканцям Дніпропетровської області. Це новий виклик, який ми маємо подолати разом”, - повідомили в лікарні.

Для довідки: Щодня в стаціонарі лікарні Мечникова перебуває понад 1200 пацієнтів, ще більше 1000 кожного ранку відвідують консультативну поліклініку. В лікарні працює 2 500 людей.

Нагадаємо, станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних. Усього в світі коронавірусом захворіло 198 тисяч людей.

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