Пандемія: Франція обігнала Південну Корею за кількістю хворих

Станом на 18 березня в світі зареєстрували 198 тисячі 4 випадка зараження коронавірусом, 7948 - померли від спричинених вірусом ускладнень, і ще 81 947 особи вилікувались

Фото: twitter/XHNews

Станом на 18 березня в світі зареєстрували 198 тисячі 4 випадка зараження коронавірусом, 7948 - померли від спричинених вірусом ускладнень, і ще 81 947 особи вилікувались

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на карту поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

За її даними, за минулу добу найбільше нових випадків зафіксували в Італії – 3526. Там же померли 345 людей, вилікувались – 192.

В Іспанії за цей час підтвердили 1806 нових случая, 191 летальних випадки та 498 осіб, які одужали.

У Німеччині виявили 1985 інфікованих, померли 7 людей. У Польщі зафіксували 61 випадків, 1 осіба померла. Сполучені Штати звітують про 1789 випадок зараження та 26 смерті за добу. У Голландії вірус підтвердився у 294 людей.

У свою чергу, у Китаї за цей період нарахували 25 випадків інфікування. Ще 888 людини подолали коронавірус, 13 стали жертвами. Також 270 осіб вилікувались у Південній Кореї.

В Ірані число хворих побільшало на 1178 осіб.

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Нагадаємо, станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.