Боротьба з коронавірусом: країни ЄС закривають зовнішні кордони
Як повідомляє RegioNews, про таке рішення у відповідь на спалах коронавірусу заявила президент ЄК Урсула фон дер Ляєн після саміту 17 березня.
"Під час саміту Європейської ради, що проходив по відеоконференції, держави-члени ЄС схвалили пропозиції Єврокомісії щодо прикордонних заходів, економіки, спільних державних закупівель та досліджень для боротьби з коронавірусом", - написала вона.
In today's #EUCO videoconference on #COVID19, EU Member States endorsed @EU_Commission proposals on border measures, the economy, joint public procurement and research to fight the #coronavirus.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2020
More work ahead, the crisis requires it. pic.twitter.com/itgs2j0iWt
У свою чергу, на сайті Європейської ради повідомили, що для "обмеження поширення вірусу в глобальному масштабі лідери погодилися зміцнити зовнішні кордони, застосовуючи скоординоване тимчасове обмеження несуттєвих поїздок в ЄС на період 30 днів".
Також лідери ЄС схвалили керівні принципи, запропоновані Комісією, з управління кордонами. "Ми повинні забезпечити пропуск ліків, продуктів харчування і товарів, і наші громадяни повинні мати можливість подорожувати у свої країни", - зазначив президент Європейської ради Шарль Мішель.
Крім того, країни ЄС наголосили на необхідності обміну інформацією, розробки вакцини і надання її всім нужденним.
Як зазначається, лідери ЄС вирішили відкласти черговий саміт, запланований на 26-27 березня, і домовилися провести ще одну відеоконференцію наступного тижня.
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Нагадаємо, Словаччина тимчасово закриває в'їзд, Румунія обмежує перетин кордону. Словаччина скасувала автобусні та залізничні перевезення між країнами.
Коронавірус: сусідні держави Словаччина, Молдова, Польща, Чехія вводять тимчасове обмеження на в'їзд.
Країни Європи закривають кордони для українців. Австрія зупинить авіасполучення з Україною і Росією, у Польщі працюють три КПП, а Естонія повністю закрила кордон для іноземців.
Україна припиняє залізничне сполучення з іншими країнами до кінця карантин. "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення з 17 березня до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.
З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
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