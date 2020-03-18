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Боротьба з коронавірусом: країни ЄС закривають зовнішні кордони
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18 березня 2020, 10:49 9

Боротьба з коронавірусом: країни ЄС закривають зовнішні кордони

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18 березня 2020, 10:49 9
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Лідери країн Європейського Союзу погодилися на запропоноване Єврокомісією закриття зовнішніх кордонів ЄС і Шенгенської зони як мінімум на 30 днів
Фото: dw.com
Лідери країн Європейського Союзу погодилися на запропоноване Єврокомісією закриття зовнішніх кордонів ЄС і Шенгенської зони як мінімум на 30 днів

Як повідомляє RegioNews, про таке рішення у відповідь на спалах коронавірусу заявила президент ЄК Урсула фон дер Ляєн після саміту 17 березня.

"Під час саміту Європейської ради, що проходив по відеоконференції, держави-члени ЄС схвалили пропозиції Єврокомісії щодо прикордонних заходів, економіки, спільних державних закупівель та досліджень для боротьби з коронавірусом", - написала вона.

У свою чергу, на сайті Європейської ради повідомили, що для "обмеження поширення вірусу в глобальному масштабі лідери погодилися зміцнити зовнішні кордони, застосовуючи скоординоване тимчасове обмеження несуттєвих поїздок в ЄС на період 30 днів".

Також лідери ЄС схвалили керівні принципи, запропоновані Комісією, з управління кордонами. "Ми повинні забезпечити пропуск ліків, продуктів харчування і товарів, і наші громадяни повинні мати можливість подорожувати у свої країни", - зазначив президент Європейської ради Шарль Мішель.

Крім того, країни ЄС наголосили на необхідності обміну інформацією, розробки вакцини і надання її всім нужденним.

Як зазначається, лідери ЄС вирішили відкласти черговий саміт, запланований на 26-27 березня, і домовилися провести ще одну відеоконференцію наступного тижня.

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Нагадаємо, Словаччина тимчасово закриває в'їзд, Румунія обмежує перетин кордону. Словаччина скасувала автобусні та залізничні перевезення між країнами.

Коронавірус: сусідні держави Словаччина, Молдова, Польща, Чехія вводять тимчасове обмеження на в'їзд.

Країни Європи закривають кордони для українців. Австрія зупинить авіасполучення з Україною і Росією, у Польщі працюють три КПП, а Естонія повністю закрила кордон для іноземців.

Україна припиняє залізничне сполучення з іншими країнами до кінця карантин. "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення з 17 березня до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.

З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.


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