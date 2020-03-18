Боротьба з коронавірусом: країни ЄС закривають зовнішні кордони

Лідери країн Європейського Союзу погодилися на запропоноване Єврокомісією закриття зовнішніх кордонів ЄС і Шенгенської зони як мінімум на 30 днів

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Лідери країн Європейського Союзу погодилися на запропоноване Єврокомісією закриття зовнішніх кордонів ЄС і Шенгенської зони як мінімум на 30 днів

Як повідомляє RegioNews, про таке рішення у відповідь на спалах коронавірусу заявила президент ЄК Урсула фон дер Ляєн після саміту 17 березня.

"Під час саміту Європейської ради, що проходив по відеоконференції, держави-члени ЄС схвалили пропозиції Єврокомісії щодо прикордонних заходів, економіки, спільних державних закупівель та досліджень для боротьби з коронавірусом", - написала вона.

In today's #EUCO videoconference on #COVID19, EU Member States endorsed @EU_Commission proposals on border measures, the economy, joint public procurement and research to fight the #coronavirus.

More work ahead, the crisis requires it. pic.twitter.com/itgs2j0iWt — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2020

У свою чергу, на сайті Європейської ради повідомили, що для "обмеження поширення вірусу в глобальному масштабі лідери погодилися зміцнити зовнішні кордони, застосовуючи скоординоване тимчасове обмеження несуттєвих поїздок в ЄС на період 30 днів".

Також лідери ЄС схвалили керівні принципи, запропоновані Комісією, з управління кордонами. "Ми повинні забезпечити пропуск ліків, продуктів харчування і товарів, і наші громадяни повинні мати можливість подорожувати у свої країни", - зазначив президент Європейської ради Шарль Мішель.

Крім того, країни ЄС наголосили на необхідності обміну інформацією, розробки вакцини і надання її всім нужденним.

Як зазначається, лідери ЄС вирішили відкласти черговий саміт, запланований на 26-27 березня, і домовилися провести ще одну відеоконференцію наступного тижня.

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