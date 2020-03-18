Сьогодні ще 40 рейсів з українцями повернуться додому – Зеленський

На середу, 18 березня, попередньо заплановано 40 рейсів, які повернуть українців з-за кордону

Фото: скрін з відео

На середу, 18 березня, попередньо заплановано 40 рейсів, які повернуть українців з-за кордону

Як передає RegioNews, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців за кордоном.

"Наші посли та консули працюють цілодобово. Для вирішення ваших проблем МЗС та Міністерство інфраструктури України максимально мобілізовані. Учора (16 березня - ред.) 125 рейсів повернули додому 23 тисячі українців. Сьогодні (17 березня - ред.) 50 рейсів та 10 тисяч українців. На завтра (18 березня - ред.) попередньо заплановано ще 40 рейсів", - сказав він.

За його словами, українців приймають аеропорти Києва, Дніпра, Одеси, Запоріжжя, Харкова та Львова. Вже повернулися літаки з Азербайджану, Вірменії, Грузії, Єгипту, Ізраїля, Іспанії, Катару, Молдови, ОАЕ, Таїланду та Туреччини.

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Нагадаємо, також Зеленський заявляв, що Україна поверне всіх своїх громадян, хто перебуває за кордоном і не встиг повернутися до 17 березня.

17 березня державний кордон України загалом перетнуло майже 86,5 тисячі осіб як на в’їзд, так і на виїзд. Більшість з них – понад 50 тисяч – це українці, які поверталися додому із-за кордону.

Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.