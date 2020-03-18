В Днепре в областной больнице Мечникова ввели карантин

В КП "Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова" ДОР" для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 ввели карантинные мероприятия

Фото: Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова

В КП "Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова" ДОР" для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 ввели карантинные мероприятия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу больницы.

Так, во исполнение решения Кабинета Министров Украины от 16.03.2020 года в больнице Мечникова с 18 марта прекратили плановую госпитализацию пациентов, отменили плановые операции и отложили проведение консультаций.

Также с 23 марта планируют сократить или закрыть некоторые стационарные отделения, какие именно пока не сообщили.

При этом отмечено, что предоставление экстренной и неотложной помощи будет проводиться круглосуточно.

"Просим с пониманием отнестись к принятию этого беспрецедентного решения - для Больницы Мечникова, которая за 220-летнюю историю прошла все военные конфликты, которые происходили на территории современной Украины, такие меры - единственный правильный выход. Даже в 2014 году, когда ежедневно поступало более 30- 50 раненых, Больница Мечникова не прекращала своей работы по оказанию медицинской помощи жителям Днепропетровской области. Это новый вызов, который мы должны преодолеть вместе", - сообщили в больнице.

Для справки: Ежедневно в стационаре больницы Мечникова находится более 1200 пациентов, еще более 1000 каждое утро посещают консультативную поликлинику. В больнице работает 2500 человек.

Напомним, по состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных. Всего в мире коронавирусом заболело 198 тысяч человек.

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Кабмин запретил пассажирские перевозки между городами и массовые мероприятия.

17 марта Верховная Рада приняла закон о противодействии коронавируса.