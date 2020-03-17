Рада схвалила закон про протидію коронавірусу, а Шмигаль заговорив про введення НС в Україні

Верховна рада України прийняла за основу і в цілому законопроект №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на попередження виникнення та поширення коронавирусной хвороби (Covid-19)"

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Верховна рада України прийняла за основу і в цілому законопроект №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на попередження виникнення та поширення коронавирусной хвороби (Covid-19)"

Як передає RegioNews, "за" проголосували 344 нардепа.

Згідно з документом, порушення правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями, тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - у розмірі від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Законом передбачається наступні норми тимчасового характеру:

- проведення закупівлі товарів, робіт і послуг необхідних цієї мети без застосування процедур, передбачених ЗУ "Про державні закупівлі";

- стовідсоткова передоплата за такі товари, роботи і послуги;

- звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів, медичних виробів і / або медичного обладнання, призначених для запобігання виникненню та поширенню коронавірусу;

- контроль з боку Кабінету міністрів щодо цін на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари.

У проекті прописується можливість роботи з дому для працівників, державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування та надання за їх згодою відпустки; надання права власникам змінювати режими роботи органів, установ, підприємств, установ, організацій, зокрема, прийому і обслуговування фізичних та юридичних осіб з обов'язковим інформуванням населення про це через веб-сайти і інші комунікаційні засоби.

Крім того, передбачена заборона на скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеного особи (на період карантину та на 30 днів після його відміни); заборона на залучення до адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства, які не змогли виїхати за межі України або не змогли звернутися до територіальних органів / підрозділу Державної міграційної служби із заявою про продовження терміну перебування на території України, в зв'язку з введенням карантинних заходів.

Відповідно до закону, факт введення карантину відноситься до форс-мажорних обставин; в документі прописано продовження термінів отримання та надання адміністративних та інших послуг; ряд заходів, спрямованих на захист прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, недопущення припинення надання житлових субсидій, реєстрації безробітних і т.д .; заборона на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Кабміну законом доручено в тижневий термін встановити додаткові доплати до зарплати медичним та іншим працівникам, безпосередньо зайнятим на роботах по ліквідації захворювання серед людей коронавірусів, в розмірі до 200 відсотків заробітної плати на період здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавирусной хвороби (COVID-19) до завершення виконання цих заходів, а також доплати окремим категоріям працівників, які забезпечують основні сфери життєдіяльності.

Крім того, в законі прописується адміністративна відповідальність за самовільне залишення місця обсервації (карантину) особою, яка може бути інфіковано хворобою COVID-19, а також підвищення кримінальної - за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням.

У свою чергу, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час виступу в Раді, що Кабінет міністрів готовий до введення надзвичайного стану в Україні для запобігання коронавірусу.

"Вчора рішенням уряду надзвичайна ситуація в двох областях. Надалі ми готові до впровадження НС так само, як робить більшість країн", - заявив він.