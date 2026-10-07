Фото: ДСНС

Станом на 9:00 ранку відомо про чотирьох загиблих цивільних внаслідок ворожої ракетної атаки на Прилуки Чернігівської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та ДСНС.

Постраждали 20 людей, серед яких – троє дітей та поліцейська. Надзвичайники врятували одну людину.

На іншій локації через обстріли виникла пожежа у виробничій будівлі.

На місцях тривають аварійно-рятувальні роботи.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня російські війська завдали низки ракетних ударів по місту Прилуки на Чернігівщині. Зафіксовано влучання у житлову багатоповерхівку, а також у Центр творчості дітей та юнацтва і на підприємство.