У Прилуках через удар РФ пошкоджено газопровід: місто частково без газу

Фото: ДСНС Чернігівщини

Унаслідок нічної російської атаки по Прилуках на Чернігівщині пошкоджено газопровід середнього тиску. Через це понад 18 тисяч мешканців міста тимчасово залишилися без газопостачання

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко, передає RegioNews.

За його словами, фахівці "Газмереж" перевіряють мережі та обладнання, щоб якнайшвидше відновити подачу газу.

Також Федоренко повідомив про загибель працівниці Групи "Нафтогаз" внаслідок удару по багатоквартирному будинку в Прилуках.

"Триває розбір завалів. Наші місцеві підприємства надають необхідну техніку та людей для пошуково-рятувальних робіт", – зазначив він.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти масовано атакували Україну. Під ударами опинилися Київ та 12 областей України. Однією з головних цілей росіян була енергетична інфраструктура.

Найбільше людей загинули внаслідок удару по Прилуках на Чернігівщині. Там російська ракета зруйнувала два під’їзди п’ятиповерхового будинку. Наразі відомо про п'ятьох загиблих і 26 поранених, серед яких п’ятеро дітей.