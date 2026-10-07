Тела троих детей достали из-под завалов в Прилуках: погибших уже 9

Скриншот с видео

По состоянию на 11:30 количество погибших в Прилуках Черниговской области в результате российского удара выросло до девяти человек

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.

Как сообщается, из-под завалов разрушенной многоэтажки спасатели достали тела троих детей.

Поисково-спасательная операция на месте удара продолжается.

Напомним, ночью и утром 7 октября РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Основные направления удара – Киевская, Харьковская, Полтавская, Днепропетровская области. Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА противника на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Больше всего людей погибли в результате удара по Прилукам на Черниговщине. Там российская ракета разрушила два подъезда пятиэтажного дома. Было известно о пяти погибших и 26 раненых, среди которых пятеро детей.