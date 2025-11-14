У Києві рятувальник ліквідовував пожежу у власній домівці, у яку влучили росіяни
Внаслідок російської атаки по Києву в ніч на 14 листопада зайнялася квартира рятувальника. Він прибув на місце пожежі
Як передає RegioNews, про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Йому – 35, з них – 15 років на службі. Начальник караулу, який за цей час бачив і гасив сотні пожеж, рятував людей у найважчих умовах. Цієї ночі Сергій був на чергуванні. Російський безпілотник влетів у будинок, де він проживав із сімʼєю", – написав Клименко.
Квартира, у якій ще вчора вирувало життя, вигоріла вщент.
На щастя, рідні рятувальника залишились живі.
Як повідомлялось, у Києві зросла кількість жертв нічної атаки російських військ. На місцях ударів виявлено тіло шостої загиблої особи.
