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29 марта 2020, 16:04 20

Черкасская область: количество больных COVID-19 выросла до 46, среди них 2-летний ребенок

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29 марта 2020, 16:04 20
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В Черкассах планируют провести полную санитарную обработку дезинфицирующим раствором, ввести жесткие карантинные меры
Дезинфекция улиц. Фото со страницы Черкасского городского совета
В Черкассах планируют провести полную санитарную обработку дезинфицирующим раствором, ввести жесткие карантинные меры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Черкасского городского совета в Facebook.

29 марта в Черкассах 10 человек имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19.

Заболели семь жителей Черкасс, один из Каменки, один – из Городища и еще один человек из Черкасского района.

"Среди инфицированных из Черкасс три женщины в возрасте 41, 62 и 63 года, трое мужчин в возрасте 25, 28 и 48 лет и один вухгодичный ребенок. Больным из районов 59, 38 и 59 лет", - во время брифинга сообщил городской глава Анатолий Бондаренко..

В целом в Черкасской области по данным Центра общественного здоровья лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания.

"Единственный способ для того, чтобы обезопасить себя от коронавирусной инфекции – самоизоляция. При появлении температуры следует обращаться к семейному врачу и оставаться дома", - подчеркнул мэр.

По словам Анатолия Бондаренко, медики, которые работают с больными, будут находиться в обсервации в одном из санаториев города. Их будут обеспечивать питанием и организуют для них подвоз на работу. В городе есть достаточное количество защитных костюмов и других средств защиты медиков.

Городские и областные власти планируют ввести более жесткие карантинные меры. Прежде всего, в городе будут тщательнее контролировать пребывание людей в общественных местах и соблюдение ими безопасной дистанции. Планируют ограничить посещение детских площадок.

Блокпосты на въездах и выездах из города пока устанавливать не будут, однако размышляют над механизмом осуществления температурного скрининга.

"Сегодня в 16 часов мы начнем полную санитарную обработку города дезинфицирующим раствором с содержанием хлора. В первую очередь обработаем места общего пользования, площади, детские площадки, остановки, дворы", – прокомментировал мэр.

Анатолий Бондаренко проинформировал об эпидемической ситуации в городе по Состоянию на утро 29 марта 10 человек в Черкассах...

Опубликовано Черкасский городской совет Воскресенье, 29 марта 2020 г.

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Пляжный волейбол и переполненные улицы в Одессе в период карантина кипит жизнь. В центре Одессы людей мало, а в Лузановке и в поселке Котовского люди отдыхают, играют на пляже, покупают цветы и уличную еду.

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