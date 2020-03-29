Пасинок Кернеса хворий на коронавірус, - джерело

Пасинок мера Харкова Геннадія Кернеса Родіон Гайсинський захворів на COVID-19

Родіон Гайсинський, фото оbozrevatel

Пасинок мера Харкова Геннадія Кернеса Родіон Гайсинський захворів на COVID-19

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на власні джерела.

Про це також повідомив співголова ради "Харківська Реформаторська Коаліція" Дмитро Булах на своїй сторінці в Facebook.

Булах підтверджує, що в пасинка Кернеса Родіона Гайсинського виявили коронавірус. Як і в заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача.

Мер Харкова Геннадій Кернес 25 березня опублікував на своїй сторінці в Facebook, що хворих і підозр на коронавірус в Харкові немає. Він також доповів про підготовку медичної сфери до можливої ​​госпіталізації хворих, закупівлю тестів і апаратів для вентиляції легенів.

Новости на сегодня: больных и подозрений на коронавирус в Харькове нет. О подготовке нашей медицины: 1) 14 новых... Опубліковано Геннадієм Кернесом Середа, 25 березня 2020 р.

Нагадаємо, МОЗ замовчує про хворих коронавірусом в Харкові - депутат міськради. Перший випадок захворювання коронавірусом зафіксували днями в Харкові у заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача, але в офіційній статистиці МОЗ облцентр не вказаний.

Хворий на коронавірус чиновник Харківської облради встиг побувати на роботі. У заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача діагностували коронавірус.

Захворіла дружина чиновника Харківської облради. 20 березня стало відомо, що на коронавірус захворіла дружина заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача, яка нещодавно повернулася з-за кордону.