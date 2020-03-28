У Вінниці зафіксовано вже другий "груповий" випадок інфікування коронавірусом у медзакладах

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У Вінниці зафіксовано вже другий "груповий" випадок інфікування коронавірусом у медзакладах

Про це пише RegioNews з посиланням на Суспільне.

Окрім пологового будинку №2, де від медсестри заразилися її колеги, така ж ситуація у Подільському регіональному центрі онкології, який від учора на карантині.

Як повідомила головний державний санітарний лікар Вінниччини Валентина Зайцева, в закладі на COVID-19 захворіли три лікарі та кухар. Вчора було відомо, що небезпечну інфекцію виявлено у лікаря-уролога.

Три лікарі та кухар Подільського регіонального центру онкології захворіли на COVID-19. Про це Суспільному телефоном... Опубліковано Суспільне Вінниця Субота, 28 березня 2020 р.

За даними офіційної статистики МОЗ на ранок 28 березня зареєстровано 311 випадків COVID-19.

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