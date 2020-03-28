У Вінниці на COVID-19 захворіли лікарі та кухар онкодиспансеру
Про це пише RegioNews з посиланням на Суспільне.
Окрім пологового будинку №2, де від медсестри заразилися її колеги, така ж ситуація у Подільському регіональному центрі онкології, який від учора на карантині.
Як повідомила головний державний санітарний лікар Вінниччини Валентина Зайцева, в закладі на COVID-19 захворіли три лікарі та кухар. Вчора було відомо, що небезпечну інфекцію виявлено у лікаря-уролога.
Три лікарі та кухар Подільського регіонального центру онкології захворіли на COVID-19. Про це Суспільному телефоном...Опубліковано Суспільне Вінниця Субота, 28 березня 2020 р.
За даними офіційної статистики МОЗ на ранок 28 березня зареєстровано 311 випадків COVID-19.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).
Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється).
- 18:41 28 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:39 28 березня Росія обмежує рух через кордон з 30 березня
- 18:12 28 березня У Вінниці на COVID-19 захворіли лікарі та кухар онкодиспансеру
- 17:49 28 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 17:46 28 березня Придбаний Кернесом апарат ШВЛ передали в лікарню
- 17:26 28 березня У Києві 30-річний пацієнт з COVID-19 знаходиться у важкому стані
- 18:41 28 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 17:49 28 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 12:00 22 березня Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
- 10:12 27 березня Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
- 10:00 26 березня Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому