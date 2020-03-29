Ексзаступник глави Київської ОДА Міщенко помер від COVID-19

Колишній посадовець тиждень боровся за життя

Фото ілюстративне з відкритих джерел

Колишній посадовець тиждень боровся за життя

Про це повідомляє RegioNews.

Сьогодні, 29 березня, не стало Олега Міщенка. Він цілий тиждень боровся за життя. У нього була складна форма цукрового діабету і COVID-19.

Олег Міщенко був членом Ради директорів Конфедерації будівельників України, працював заступником голови Київської ОДА з питань ЖКГ і будівництва з 20 грудня 2016 року до серпня 2017 року.

Нагадаємо, у МОЗ зафіксували 418 випадків COVID-19. За добу 109 нових випадків зараження.

У Кіровоградській області виявили 4 випадки захворювання на COVID-19. Це остання область в Україні, де зафіксували коронавірус.

Пляжний волейбол та переповнені вулиці: в Одесі в період карантину кипить життя. У центрі Одеси людей мало, а в Лузанівці і в селищі Котовського люди відпочивають, грають на пляжі, купують квіти і вуличну їжу.

У Вінниці на COVID-19 захворіли лікарі та кухар онкодиспансеру. В місті зафіксовано вже другий "груповий" випадок інфікування коронавірусом у медзакладах.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється).