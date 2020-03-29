Ексзаступник глави Київської ОДА Міщенко помер від COVID-19
Про це повідомляє RegioNews.
Сьогодні, 29 березня, не стало Олега Міщенка. Він цілий тиждень боровся за життя. У нього була складна форма цукрового діабету і COVID-19.
Олег Міщенко був членом Ради директорів Конфедерації будівельників України, працював заступником голови Київської ОДА з питань ЖКГ і будівництва з 20 грудня 2016 року до серпня 2017 року.
Нагадаємо, у МОЗ зафіксували 418 випадків COVID-19. За добу 109 нових випадків зараження.
У Кіровоградській області виявили 4 випадки захворювання на COVID-19. Це остання область в Україні, де зафіксували коронавірус.
Пляжний волейбол та переповнені вулиці: в Одесі в період карантину кипить життя. У центрі Одеси людей мало, а в Лузанівці і в селищі Котовського люди відпочивають, грають на пляжі, купують квіти і вуличну їжу.
У Вінниці на COVID-19 захворіли лікарі та кухар онкодиспансеру. В місті зафіксовано вже другий "груповий" випадок інфікування коронавірусом у медзакладах.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).
Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється).
- 16:07 29 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 16:04 29 березня Черкащина: кількість хворих на COVID-19 зросла до 46, серед них 2-річна дитина
- 14:34 29 березня Брат Єрмака "торгує" державними посадами, - нардеп
- 14:24 29 березня Пасинок Кернеса хворий на коронавірус, - джерело
- 13:35 29 березня Ексзаступник глави Київської ОДА Міщенко помер від COVID-19
- 13:01 29 березня Виплати медикам і пенсіонерам: Кабмін вніс зміни до бюджету
- 16:07 29 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 17:49 28 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 10:12 27 березня Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
- 12:00 22 березня Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
- 10:00 26 березня Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
- 14:00 25 березня Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини