Фото: ДСНС

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

Станом на ранок 3 листопада в області знеструмлені близько 130 населених пунктів – понад 180 тисяч абонентів.

На щастя, загиблих і постраждалих внаслідок ударів немає.

Енергетики продовжують роботу над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, на Вінниччині більшість населених пунктів залишилася без світла – через російські удари пошкоджені енергетичні об'єкти та лінії електропередач.