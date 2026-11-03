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03 листопада 2026, 08:24

РФ вдарила по енергоінфраструктурі Житомирщини: знеструмлені 130 населених пунктів

03 листопада 2026, 08:24
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Фото: ДСНС
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Уночі 3 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Житомирської області

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

Станом на ранок 3 листопада в області знеструмлені близько 130 населених пунктів – понад 180 тисяч абонентів.

На щастя, загиблих і постраждалих внаслідок ударів немає.

Енергетики продовжують роботу над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, на Вінниччині більшість населених пунктів залишилася без світла – через російські удари пошкоджені енергетичні об'єкти та лінії електропередач.

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