Російська атака на Київщину: поранено 15-річного хлопця
У Бучанському районі Київської області внаслідок ворожої атаки постраждала дитина. Поранення дістав 15-річний хлопець
Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.
За його словами, підліток отримав поранення лівої кисті. Його доставили до медичного закладу, де наразі надають необхідну допомогу.
Ткаченко закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях.
Нагадаємо, вночі 3 листопада росіяни вдарили по медичному закладу в Харкові. Боєприпас влучив у перехід між корпусами лікарні, пошкодивши фасад, одне з відділень та вікна медзакладу. Постраждали 73 людини.
Російська атака на Дніпро: 15 поранених, троє – у тяжкому станіВсі новини »
03 листопада 2026, 09:00РФ вдарила по енергоінфраструктурі Житомирщини: знеструмлені 130 населених пунктів
03 листопада 2026, 08:24На Вінниччині через російські удари більшість населених пунктів залишилася без світла
03 листопада 2026, 08:10
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
У Харкові затримали продавчиню, яка наводила російські ракети на місто
03 листопада 2026, 11:11Росія атакувала Рівненщину: пошкоджено підстанцію "Укренерго"
03 листопада 2026, 10:22У Дніпрі після удару РФ загинула людина, кількість поранених зросла до 17
03 листопада 2026, 10:18Банкет у день жалоби: хто святкував день народження нардепа від "Батьківщини"
03 листопада 2026, 09:50Масована атака РФ на Україну: ППО збила 52 ракети та 257 безпілотників
03 листопада 2026, 09:46Росіяни атакували Сумщину: загинув чоловік, серед семи постраждалих – дитина
03 листопада 2026, 09:41У Дніпрі після російського удару евакуюють пацієнтів пошкодженої лікарні
03 листопада 2026, 09:30Петропавлівська Борщагівка: випадковий конфлікт чи свідома провокація
03 листопада 2026, 09:26РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини: є перебої зі світлом
03 листопада 2026, 09:14Російська атака на Дніпро: 15 поранених, троє – у тяжкому стані
03 листопада 2026, 09:00
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі блоги »