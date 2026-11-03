Російська атака на Київщину: поранено 15-річного хлопця

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Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

За його словами, підліток отримав поранення лівої кисті. Його доставили до медичного закладу, де наразі надають необхідну допомогу.

Ткаченко закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях.

Нагадаємо, вночі 3 листопада росіяни вдарили по медичному закладу в Харкові. Боєприпас влучив у перехід між корпусами лікарні, пошкодивши фасад, одне з відділень та вікна медзакладу. Постраждали 73 людини.