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03 листопада 2026, 09:41

Росіяни атакували Сумщину: загинув чоловік, серед семи постраждалих – дитина

03 листопада 2026, 09:41
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Фото: Національна поліція
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Унаслідок російських обстрілів Сумської області за минулу добу загинув 63-річний чоловік, ще семеро людей дістали поранення та травми. Серед постраждалих – 12-річна дівчинка

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Протягом минулої доби під ворожим вогнем перебували 17 населених пунктів Сумщини. Російські війська атакували житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

У Миколаївській селищній громаді внаслідок ударів російських безпілотників загинув 63-річний чоловік. Також поранення та травми отримала 61-річна жінка.

У Глухівській громаді ворожий безпілотник влучив у приватне домоволодіння. Постраждала 64-річна жінка.

Крім того, по медичну допомогу звернулися люди, які постраждали внаслідок попередніх обстрілів:

  • 28-річна жінка, травмована 31 жовтня в Сумській громаді;
  • 47-річна жінка, яка постраждала 30 жовтня в Шосткинській громаді;
  • 12-річна дівчинка, 47-річний чоловік та 51-річна жінка, які дістали травми 1 листопада внаслідок удару безпілотника по Путивльській громаді.

Також пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, навчальний заклад, об'єкти цивільної інфраструктури, гаражі та господарські споруди.

За кожним фактом правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини.

Нагадаємо, російські війська знову вдарили по Дніпру вдосвіта 3 листопада. Внаслідок атаки пошкоджені будинки. Кількість поранених зросла до 15 людей.

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