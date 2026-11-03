Фото: ОВА

Російські війська знову атакували південь Одеської області, пошкодивши енергетичну та цивільну інфраструктуру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Внаслідок нових ударів РФ серйозно пошкоджений об'єкт ДТЕК "Одеські електромережі", який протягом останніх двох місяців неодноразово потрапляв під обстріли.

Енергетики працюють над усуненням наслідків атаки та відновленням електропостачання.

Також пошкоджені адміністративні будівлі, склади та виробничі цехи підприємства харчової промисловості.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, на Вінниччині більшість населених пунктів залишилася без світла – через російські удари пошкоджені енергетичні об'єкти та лінії електропередач.