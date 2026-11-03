У Харкові кількість постраждалих внаслідок авіаудару РФ зросла до 73
Внаслідок російського авіаудару по Немишлянському району Харкова 3 листопада постраждали 73 людини
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.
Росіяни атакували Харків близько 03:20. Боєприпас влучив у перехід між корпусами лікарні, пошкодивши фасад, одне з відділень та вікна медзакладу.
Також пошкоджені інший медичний заклад, лабораторія та вікна десяти багатоквартирних будинків.
Серед 73 постраждалих – пацієнти лікарні, медичні працівники та мешканці прилеглих будинків.
Правоохоронці вилучили уламки боєприпасу. За попередніми даними, російські війська застосували авіабомбу ФАБ-250 з модулем керування УМПК-5Р.
Нагадаємо, вночі 3 листопада росіяни вдарили по медичному закладу в Харкові. Раніше повідомлялося про 62 постраждалих.