Скандал із військовими у Борщагівці: Буданов пообіцяв "адекватну реакцію"

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Після сутичок у Петропавлівській Борщагівці на Київщині очільник Офісу Президента Кирило Буданов заявив про підготовку всіх рішень для "адекватної реакції та запобігання провокаціям"

Про це він написав у Telegram, передає RegioNews.

За його словами, те, що сталося, є неприпустимим для держави та шкодить єдності українців, особливо в умовах російської загрози.

"Учорашні події в Петропавлівській Борщагівці є неприпустимими для держави та шкодять єдності українців, особливо перед лицем російської загрози", – написав Буданов.

Він зазначив, що правоохоронці та уповноважені органи з'ясовують усі обставини, щоб встановити повну й об'єктивну картину подій, визначити винних та притягнути їх до відповідальності.

Також, за словами Буданова, зараз спільно із силовим блоком напрацьовують необхідні рішення для належного реагування та запобігання подібним провокаціям у майбутньому.

Керівник Офісу Президента закликав українців під час ухвалення рішень і врегулювання конфліктів керуватися передусім інтересами держави та нації.

Нагадаємо, скандал у Петропавлівській Борщагівці спалахнув 2 листопада після поширення в Telegram-каналах повідомлень про нібито катування та незаконне утримання близько 40 чоловіків у приватному будинку. Також стверджувалося, що один із них загинув, а до людей не допускають медиків.

Біля будинку зібрався натовп, частина людей називала себе родичами військовослужбовців. Почалися сутички: невідомі пошкодили ворота, вікна та паркан, застосовували димові шашки й сльозогінний газ. Поліція спростувала інформацію про загибель людини та незаконне утримання людей.

За словами командувача Національної гвардії Олександра Півненка, будинок у Петропавлівській Борщагівці є пунктом тимчасової дислокації підрозділу, куди доставляють мобілізованих через ТЦК.

Півненко також повідомив, що чотирьох чоловіків, які раніше самовільно залишили військову частину, виявили та затримали підрозділи Нацгвардії, після чого доправили до цього пункту. Наразі вони перебувають у медичному центрі НГУ. Інформацію про їхній стан обіцяють оприлюднити після медичного обстеження.

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