Коронавірус в Україні: зафіксовано вже 480 випадків хвороби
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України у Facebook, передає RegioNews.
Згідно із даними Центру громадського здоров'я, за минулу добу було виявлено 62 нових випадки захворювання, 6 пацієнтів одужали і 11 померли.
Також відомо, що станом на ранок 30 березня опрацьовують 298 повідомлень про підозру на наявність коронавірусу COVID-19.
Від початку року надійшло 2264 повідомлень про підозру на наявність вірусу.
Найбільше хворих зафіксовано у Києві - 102 випадки. У Чернівецькій області виявлено 75 випадків хвороби, за нею ідуть Тернопільська область - 60 випадків, Черкаська область - 50 випадків, Київська область - 49 та Івано-Франківська область, де виявили 41 випадок коронавірусу.
Статистика в інших областях виглядає наступним чином:
Вінницька область - 23 випадки;
Запорізька область — 11;
Рівненська область — 11;
Сумська область — 9;
Дніпропетровська область — 8;
Одеська область — 8;
Донецька область — 6;
Львівська область — 6;
Житомирська область — 5;
Кіровоградська область — 4;
Чернігівська область — 2;
Волинська область — 2;
Луганська область — 2;
Хмельницька область — 2;
Закарпатська область — 1;
Полтавська область — 1;
Харківська область — 1;
Херсонська область — 1;
Повідомляється, що немає даних із тимчасово окупованих територій Криму, Донецької, Луганської областей.
Дослідження на наявність коронавірусної інфекції проводили вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України та обласні лабораторії.
Нагадаємо, у народного депутата від "Слуги народу" Володимира Ватраса виявили наявність коронавірусу, він перебуває в лікарні.
29 березня від коронавірусної хвороби COVID-19 помер колишній заступник голови Київської ОДА Олег Міщенко, він тиждень боровся за життя.
Останньою областю, де виявили коронавірус, стала Кіровоградська, там виявили 4 випадки.
- 14:16 30 березня Прокуратура відкрила справу проти глави ОП Андрія Єрмака
- 14:05 30 березня На Чернігівщині через COVID-19 ґвалтівника дитини випустили із СІЗО
- 13:55 30 березня Львівщина: медики та комунальники отримають доплати за роботу в умовах карантину
- 13:55 30 березня Сергія Сивоху звільнили з посади у РНБО - ЗМІ
- 12:53 30 березня Тернопільщина: 60 хворих на COVID-19, у реанімації немовля
- 12:32 30 березня У Києві стрімко збільшується кількість хворих коронавірусом - Кличко
- 10:57 30 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 17:49 28 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 10:00 26 березня Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
- 10:12 27 березня Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
- 14:00 25 березня Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
- 17:30 27 березня Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів