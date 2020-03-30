Коронавірус в Україні: зафіксовано вже 480 випадків хвороби

Станом на 10 годину ранку 30 березня в Україні лабораторно підтвердили 480 випадків захворювання коронавірусом COVID-19

Фото: flickr

Станом на 10 годину ранку 30 березня в Україні лабораторно підтвердили 480 випадків захворювання коронавірусом COVID-19

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України у Facebook, передає RegioNews.

Згідно із даними Центру громадського здоров'я, за минулу добу було виявлено 62 нових випадки захворювання, 6 пацієнтів одужали і 11 померли.

Також відомо, що станом на ранок 30 березня опрацьовують 298 повідомлень про підозру на наявність коронавірусу COVID-19.

Від початку року надійшло 2264 повідомлень про підозру на наявність вірусу.

Найбільше хворих зафіксовано у Києві - 102 випадки. У Чернівецькій області виявлено 75 випадків хвороби, за нею ідуть Тернопільська область - 60 випадків, Черкаська область - 50 випадків, Київська область - 49 та Івано-Франківська область, де виявили 41 випадок коронавірусу.

Статистика в інших областях виглядає наступним чином:

Вінницька область - 23 випадки;

Запорізька область — 11;

Рівненська область — 11;

Сумська область — 9;

Дніпропетровська область — 8;

Одеська область — 8;

Донецька область — 6;

Львівська область — 6;

Житомирська область — 5;

Кіровоградська область — 4;

Чернігівська область — 2;

Волинська область — 2;

Луганська область — 2;

Хмельницька область — 2;

Закарпатська область — 1;

Полтавська область — 1;

Харківська область — 1;

Херсонська область — 1;

Повідомляється, що немає даних із тимчасово окупованих територій Криму, Донецької, Луганської областей.

Дослідження на наявність коронавірусної інфекції проводили вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України та обласні лабораторії.

Нагадаємо, у народного депутата від "Слуги народу" Володимира Ватраса виявили наявність коронавірусу, він перебуває в лікарні.

29 березня від коронавірусної хвороби COVID-19 помер колишній заступник голови Київської ОДА Олег Міщенко, він тиждень боровся за життя.

Останньою областю, де виявили коронавірус, стала Кіровоградська, там виявили 4 випадки.