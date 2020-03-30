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30 березня 2020, 10:43 54

Коронавірус в Україні: зафіксовано вже 480 випадків хвороби

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30 березня 2020, 10:43 54
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Станом на 10 годину ранку 30 березня в Україні лабораторно підтвердили 480 випадків захворювання коронавірусом COVID-19
Фото: flickr
Станом на 10 годину ранку 30 березня в Україні лабораторно підтвердили 480 випадків захворювання коронавірусом COVID-19

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України у Facebook, передає RegioNews.

Згідно із даними Центру громадського здоров'я, за минулу добу було виявлено 62 нових випадки захворювання, 6 пацієнтів одужали і 11 померли.

Також відомо, що станом на ранок 30 березня опрацьовують 298 повідомлень про підозру на наявність коронавірусу COVID-19.

Від початку року надійшло 2264 повідомлень про підозру на наявність вірусу.

Найбільше хворих зафіксовано у Києві - 102 випадки. У Чернівецькій області виявлено 75 випадків хвороби, за нею ідуть Тернопільська область - 60 випадків, Черкаська область - 50 випадків, Київська область - 49 та Івано-Франківська область, де виявили 41 випадок коронавірусу.

Статистика в інших областях виглядає наступним чином:

Вінницька область - 23 випадки;
Запорізька область — 11;
Рівненська область — 11;
Сумська область — 9;
Дніпропетровська область — 8;
Одеська область — 8;
Донецька область — 6;
Львівська область — 6;
Житомирська область — 5;
Кіровоградська область — 4;
Чернігівська область — 2;
Волинська область — 2;
Луганська область — 2;
Хмельницька область — 2;
Закарпатська область — 1;
Полтавська область — 1;
Харківська область — 1;
Херсонська область — 1;

Повідомляється, що немає даних із тимчасово окупованих територій Криму, Донецької, Луганської областей.

Дослідження на наявність коронавірусної інфекції проводили вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України та обласні лабораторії.

Нагадаємо, у народного депутата від "Слуги народу" Володимира Ватраса виявили наявність коронавірусу, він перебуває в лікарні.

29 березня від коронавірусної хвороби COVID-19 помер колишній заступник голови Київської ОДА Олег Міщенко, він тиждень боровся за життя.

Останньою областю, де виявили коронавірус, стала Кіровоградська, там виявили 4 випадки.


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