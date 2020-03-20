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20 марта 2020, 10:28 9

Пятеро новых больных коронавирусом буковинцев в стабильном состоянии

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20 марта 2020, 10:28 9
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Среди пяти новых инфицированных буковинцев один человек был за границей, а остальные четверо контактировавших с теми, у кого ранее подтвердили коронавирусной инфекцией
Среди пяти новых инфицированных буковинцев один человек был за границей, а остальные четверо контактировавших с теми, у кого ранее подтвердили коронавирусной инфекцией

Об этом заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак сообщила телеканалу UA: Буковина, пишет RegioNews.

По ее словам, инфицированные три женщины и двое мужчин, двое заболевших - старшего возраста.

Женщина, которая была за границей - молодого возраста. Как отметила Гусак, пациентка чувствует себя хорошо и уже длительное время получает симптоматическое лечение.

Два человека, которые контактировали с ранее инфицированным, не имеют пневмонии, однако у них колеблется температура тела, которая ни у кого не превышает 38 градусов. Еще двое имеют пневмонию.

Одна из пяти человек лечится дома в самоизоляции, имея легкую форму болезни.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области еще у пяти человек подтвержден коронавирус.

Напомним, вчера в Черновицкой области медики подтвердили коронавирусной инфекции в еще пяти пациентов. Таким образом Буковина лидирует в Украине по количеству инфицированных - 15.

Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

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Напомним, по состоянию на вечер 19 марта в Украине был подтвержден 21 случай COVID-19.

Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекратила международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.


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