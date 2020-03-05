Лікарі розповіли про самопочуття чернівчан, у яких підозрюють коронавірус
Про це розповіли під час брифінгу у Чернівецькій ОДА, передає RegioNews.
"Госпіталізація цих людей здійснена в оперативному порядку, машиною екстреної медичної допомоги у двох випадках і в трьох випадках - це було самозвернення", - розповіла під час брифінгу Марія Поліщук, заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА.
"Стан хворих порушений, але стабільний. У всіх осіб є підвищена температура, кашель і в однієї пацієнтки похилого віку діагностована пневмонія. Щодо двох пацієнтів, які поступили вночі, їхній стан теж стабільний. Всі хворі розміщені у палати інфекційного відділення, - повідомила Марія Поліщук, - наразі чекаємо результатів аналізів зі столиці".
Нагадаємо, 3 березня МОЗ офіційно підтвердив перший випадок коронавірусу в Україні. Стан хворого чоловіка наразі задовільний, епідеміологи відпрацьовують контакти хворого.
4 березня у Чернівцях з підозрою на коронавірус госпіталізували ще трьох людей, однак пізніше в них не знайшли ознак коронавірусу.
5 березня госпіталізували ще двох хворих з підозрою на коронавірус.
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