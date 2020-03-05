Лікарі розповіли про самопочуття чернівчан, у яких підозрюють коронавірус

Як повідомили медики, усі хворі подорожували до країн, де зафіксовано випадки коронавірусу - Італії, Іспанії та Англії. Стан усіх хворих стабільний

Як повідомили медики, усі хворі подорожували до країн, де зафіксовано випадки коронавірусу - Італії, Іспанії та Англії. Стан усіх хворих стабільний

Про це розповіли під час брифінгу у Чернівецькій ОДА, передає RegioNews.

"Госпіталізація цих людей здійснена в оперативному порядку, машиною екстреної медичної допомоги у двох випадках і в трьох випадках - це було самозвернення", - розповіла під час брифінгу Марія Поліщук, заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА.

"Стан хворих порушений, але стабільний. У всіх осіб є підвищена температура, кашель і в однієї пацієнтки похилого віку діагностована пневмонія. Щодо двох пацієнтів, які поступили вночі, їхній стан теж стабільний. Всі хворі розміщені у палати інфекційного відділення, - повідомила Марія Поліщук, - наразі чекаємо результатів аналізів зі столиці".

Нагадаємо, 3 березня МОЗ офіційно підтвердив перший випадок коронавірусу в Україні. Стан хворого чоловіка наразі задовільний, епідеміологи відпрацьовують контакти хворого.

4 березня у Чернівцях з підозрою на коронавірус госпіталізували ще трьох людей, однак пізніше в них не знайшли ознак коронавірусу.

5 березня госпіталізували ще двох хворих з підозрою на коронавірус.