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05 березня 2020, 13:14 22

МОЗ планує заборонити масові заходи через коронавірус

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05 березня 2020, 13:14 22
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Через поширення коронавірусу Міністерство охорони здоров'я змушене найближчим часом почати запровадження протиепідемічних обмежувальних заходів по всій країні
Фото: moz.ukr
Через поширення коронавірусу Міністерство охорони здоров'я змушене найближчим часом почати запровадження протиепідемічних обмежувальних заходів по всій країні

Про це під час брифінгу в Нових Санжарах заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews.

"Ми будемо забороняти проведення масових заходів, конференцій, спортивних заходів. Закриватимемо тимчасово школи - буде розрив навчальних процесів для того, щоб обмежити скупчення людей", - розповів Ляшко.

Також він зазначив, що медичні маски не захищають від зараження, і їх не варто купувати. Маску слід носити лише тим, у кого вже є симптоми ГРВІ, щоб обмежити радіус інфікування.

За словами головного санлікаря, наразі в Україні зафіксовано 10 осіб з підозрою на коронавірус.

Нагадаємо, евакуйовані з китайського Уханя українці та іноземці покинули медичний центр в Нових Санжарах Полтавської області, куди вони були поміщені на карантин 20 лютого.


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