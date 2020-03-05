МОЗ планує заборонити масові заходи через коронавірус
Про це під час брифінгу в Нових Санжарах заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews.
"Ми будемо забороняти проведення масових заходів, конференцій, спортивних заходів. Закриватимемо тимчасово школи - буде розрив навчальних процесів для того, щоб обмежити скупчення людей", - розповів Ляшко.
Також він зазначив, що медичні маски не захищають від зараження, і їх не варто купувати. Маску слід носити лише тим, у кого вже є симптоми ГРВІ, щоб обмежити радіус інфікування.
За словами головного санлікаря, наразі в Україні зафіксовано 10 осіб з підозрою на коронавірус.
Нагадаємо, евакуйовані з китайського Уханя українці та іноземці покинули медичний центр в Нових Санжарах Полтавської області, куди вони були поміщені на карантин 20 лютого.
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