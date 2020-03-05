Коронавірус в Україні: ще двох людей госпіталізували з підозрою

Ще двох буковинців госпіталізували 5 березня до інфекційного відділення із підозрою на коронавірус

Ще двох буковинців госпіталізували 5 березня до інфекційного відділення із підозрою на коронавірус

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