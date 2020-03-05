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05 березня 2020, 09:45 30

Коронавірус в Україні: ще двох людей госпіталізували з підозрою

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05 березня 2020, 09:45 30
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Ще двох буковинців госпіталізували 5 березня до інфекційного відділення із підозрою на коронавірус
Ще двох буковинців госпіталізували 5 березня до інфекційного відділення із підозрою на коронавірус

Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Чернівецької обласної державної адміністрації.

Як зазначається, напередодні вони подорожували Італією.

Нагадаємо, 3 березня МОЗ офіційно підтвердив перший випадок коронавірусу в Україні. Стан хворого чоловіка наразі задовільний, епідеміологи відпрацьовують контакти хворого.

4 березня у Чернівцях з підозрою на коронавірус госпіталізували ще трьох людей, однак пізніше в них не знайшли ознак коронавірусу.

Загалом в Україні у шести людей підозрюють наявність коронавірусної інфекції.


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