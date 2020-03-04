У Чернівцях госпіталізували ще трьох людей з підозрою на коронавірус

Наразі вони проходять перевірку

Фото: hromadske

Наразі вони проходять перевірку

Про це повідомляє hromadske, пише RegioNews.

"У інфекційне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні госпіталізували двох чоловіків та жінку з підозрою на китайський коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Пацієнтів привезли на кареті швидкої допомоги. Машину одразу відправили на дезінфекцію. Її водії були одягнені в біокостюми. Запевняють, що здадуть їх на утилізацію.

Водночас у середину медзакладу журналістів не впускають. Там усі одягнені у захисний одяг та респіратори.

За словами заступниці голови ОДА Наталії Гусак на місці працюють інфекціоністи. .

За її словами, троє людей звернулися до своїх сімейних лікарів. Ті направили їх до інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні, оскільки пацієнти мають симптоми ГРВІ та подорожували до країн, де офіційно підтверджені випадки коронавірусу. Наразі людей оглядають медики. Вирішується питання про їх госпіталізацію.

Джерело: https://acc.cv.ua/news/chernivtsi/v-infekciynomu-viddilenni-v-chernivcyah-perebuvayut-sche-troe-osib-z-pidozroyu-na-koronavirus-55608.

Нагадаємо, 3 березня МОЗ офіційно підтвердив перший випадок коронавірусу в Україні.

Стан хворого чоловіка наразі задовільний, епідеміологи відпрацьовують контакти хворого.

Також у Рівному з підозрою на коронавірус госпіталізували студента-медика з Чернівців.