11:56  04 березня
У Раді готується зустріч глав фракцій, нового прем'єра і Разумкова
10:44  04 березня
Дубілет і Милованов пройдуть додаткові співбесіди - нардеп
12:51  04 березня
Коронавірус в Україні: ВООЗ прогнозує зростання числа заражених
UA | RU
UA | RU
04 березня 2020, 13:19 9

У Чернівцях госпіталізували ще трьох людей з підозрою на коронавірус

Читайте также
на русском языке
04 березня 2020, 13:19 9
Читайте также на русском языке
Наразі вони проходять перевірку 
Фото: hromadske
Наразі вони проходять перевірку 

Про це повідомляє hromadske, пише RegioNews.

"У інфекційне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні госпіталізували двох чоловіків та жінку з підозрою на китайський коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Пацієнтів привезли на кареті швидкої допомоги. Машину одразу відправили на дезінфекцію. Її водії були одягнені в біокостюми. Запевняють, що здадуть їх на утилізацію.

Водночас у середину медзакладу журналістів не впускають. Там усі одягнені у захисний одяг та респіратори.

За словами заступниці голови ОДА Наталії Гусак на місці працюють інфекціоністи. .

За її словами, троє людей звернулися до своїх сімейних лікарів. Ті направили їх до інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні, оскільки пацієнти мають симптоми ГРВІ та подорожували до країн, де офіційно підтверджені випадки коронавірусу. Наразі людей оглядають медики. Вирішується питання про їх госпіталізацію.

Джерело: https://acc.cv.ua/news/chernivtsi/v-infekciynomu-viddilenni-v-chernivcyah-perebuvayut-sche-troe-osib-z-pidozroyu-na-koronavirus-55608.

Нагадаємо, 3 березня МОЗ офіційно підтвердив перший випадок коронавірусу в Україні.

Стан хворого чоловіка наразі задовільний, епідеміологи відпрацьовують контакти хворого.

Також у Рівному з підозрою на коронавірус госпіталізували студента-медика з Чернівців.


коронавірус
У студента-медика з Чернівців підозрюють коронавірус
04 березня 2020, 12:52
Медики розповіли про стан хворого на коронавірус чернівчанина
04 березня 2020, 11:21
У Чернівцях через коронавірус дезінфікують тролейбуси
04 березня 2020, 10:03
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Віктор Таран
Всі блоги »
Великий комбінатор. Навіщо Зеленський поступився округом в Харкові "адміністратору" Порошенка
03 березня 2020, 19:20
Перезавантаження Кабміну. Який прем'єр зробить місцеві вибори для Зеленського
03 березня 2020, 18:50
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »