Врачи рассказали о самочувствии черновчан, у которых подозревают коронавирус

Как сообщили медики, все больные путешествовали в страны, где зафиксированы случаи коронавируса - Италии, Испании и Англии. Состояние всех больных стабильное

Как сообщили медики, все больные путешествовали в страны, где зафиксированы случаи коронавируса - Италии, Испании и Англии. Состояние всех больных стабильное

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