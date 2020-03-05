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05 марта 2020, 14:46 21

Врачи рассказали о самочувствии черновчан, у которых подозревают коронавирус

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05 марта 2020, 14:46 21
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Как сообщили медики, все больные путешествовали в страны, где зафиксированы случаи коронавируса - Италии, Испании и Англии. Состояние всех больных стабильное
Как сообщили медики, все больные путешествовали в страны, где зафиксированы случаи коронавируса - Италии, Испании и Англии. Состояние всех больных стабильное

Об этом рассказали на брифинге в Черновицкой ОГА, передает RegioNews.

"Госпитализация этих людей осуществлена ​​в оперативном порядке, машиной экстренной медицинской помощи в двух случаях и в трех случаях - это было самообращение", - рассказала во время брифинга Мария Полищук, заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА.

"Состояние больных нарушеннное, но стабильное. У всех повышенная температура, кашель и у одной пациентки пожилого возраста диагностирована пневмония. У двух пациентов, поступивших ночью, состояние тоже стабильное. Все больные размещены в палаты инфекционного отделения, - сообщила Мария Полищук, - пока ждем результатов анализов из столицы".

Напомним, 3 марта Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине. Состояние больного удовлетворительное, эпидемиологи отрабатывают контакты больного.

4 марта в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще трех человек, но позже у них не нашли признаков коронавируса.

5 марта госпитализировали еще двоих больных с подозрением на коронавирус.


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