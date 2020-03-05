Школи Чернівців можуть відправити на карантин через коронавірус
Таку рекомендацію надало Міністерство охорони здоров’я
Таку рекомендацію надало Міністерство охорони здоров’я
Про це на своїй Facebook сторінці написав мер Чернівців Олексій Каспрук, пише RegioNews.
Міністерство охорони здоров'я рекомендує карантин. Збираємо комісію. Будемо приймати рішення.Опубліковано Олексієм Каспруком Четвер, 5 березня 2020 р.
"Міністерство охорони здоров'я рекомендує карантин. Збираємо комісію. Будемо приймати рішення", - написав міський голова Чернівців.
Нагадаємо, вранці повідомляли, що в Чернівцях митимуть вулиці, а в школах збільшують перерви.
У Чернівцях митимуть вулиці, а в школах збільшують перерви
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