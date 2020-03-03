Стан хворого на коронавірус чоловіка стабільний
Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко, пише RegioNews.
"21 лютого подружжя чернівчан повернулося з Італії. Тому при перетині кордону з обох сторін у них виміряли температуру. Вона була нормальною, симптомів хвороби не було. Люди заповнили відповідну анкету і отримали пам`ятку про коронавірус", - розповів заступник міністра.
"27 лютого в чоловіка з`явились симптоми і підозра, що це може бути коронавірус. Він звернувся на консультацію до сімейного лікаря, виконував всі поради. Але 29 лютого з`явилися симптоми, які потребували госпіталізації в інфекційне відділення. Викликав "швидку". Приїхала бригада, яка була визначена саме для виїзду до пацієнтів з підозрою на коронавірус. Хворий був доставлений до визначеної госпітальної бази. Спочатку – в неділю, 1 березня – провели тестування швидкими тестами на грип А і Б, після цього провели тестування на грип методом полімеразної ланцюгової реакції, і забрано проби, які доставили до вірусологічної лабораторії в Центр громадського здоров’я МОЗ. Підозра на коронавірус була підтверджена", - сказав Ляшко.
За його словами, стан хворого чоловіка задовільний, його життю нічого не загрожує. Дружина хворого перебуває в самоізоляції, жодних симптомів хвороби у неї поки що немає. Самоізоляція триватиме 14 днів починаючи від 21 лютого.
"Ми проводимо роботу з контактними особами хворого, їх небагато. Усі контактні особи відомі місцевим епідеміологам, вони з ними працюють", - сказав Віктор Ляшко.
Поки що додаткових заходів безпеки – карантину, обсервації тощо – в області вводити не планують. Алгоритм дій медиків і влади поки що такий, як в країнах, де виявлені поодинокі випадки захворювання на коронавірус.
Аналізи трьох інших іноземців, яких підозрювали у навності коронавірусу, дали негативний результат, повідомив також Віктор Ляшко.
Нагадаємо, сьогодні МОЗ офіційно підтвердило перший випадок коронавірусу в Україні.
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