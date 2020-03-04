У трьох чернівчан, госпіталізованих сьогодні, не знайшли ознак коронавірусу
Про це у коментарі кореспондентці molbuk.ua повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталя Гусак, пише RegioNews.
"Людей привезли до інфекційного відділення. Інфекціоністи їх обстежили. У людей є ознаки ГРВІ і за симптомами немає підстав підозрювати коронавірус. Епідеміологи по цих людях працювати не будуть. Це звичайна реакція при будь-якому спалаху, коли йде збільшення кількості звернень від хворих людей”, - зазначила Наталя Гусак.
Нагадаємо, сьогодні, 4 березня, у Чернівцях з підозрою на коронавірус госпіталізували ще трьох людей.
Нагадаємо, 3 березня МОЗ офіційно підтвердив перший випадок коронавірусу в Україні.
Стан хворого чоловіка наразі задовільний, епідеміологи відпрацьовують контакти хворого.
Також у Рівному з підозрою на коронавірус госпіталізували студента-медика з Чернівців.
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