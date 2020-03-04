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04 березня 2020, 14:51 8

У трьох чернівчан, госпіталізованих сьогодні, не знайшли ознак коронавірусу

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04 березня 2020, 14:51 8
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У трьох людей, яких сьогодні у Чернівцях госпіталізували з підозрою на коронавірус, немає симптомів цієї хвороби.  Епідеміологи по цих випадках працювати не будуть
Фото: hromadske
У трьох людей, яких сьогодні у Чернівцях госпіталізували з підозрою на коронавірус, немає симптомів цієї хвороби.  Епідеміологи по цих випадках працювати не будуть

Про це у коментарі кореспондентці molbuk.ua повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталя Гусак, пише RegioNews.

"Людей привезли до інфекційного відділення. Інфекціоністи їх обстежили. У людей є ознаки ГРВІ і за симптомами немає підстав підозрювати коронавірус. Епідеміологи по цих людях працювати не будуть. Це звичайна реакція при будь-якому спалаху, коли йде збільшення кількості звернень від хворих людей”, - зазначила Наталя Гусак.

Нагадаємо, сьогодні, 4 березня, у Чернівцях з підозрою на коронавірус госпіталізували ще трьох людей.

Нагадаємо, 3 березня МОЗ офіційно підтвердив перший випадок коронавірусу в Україні.

Стан хворого чоловіка наразі задовільний, епідеміологи відпрацьовують контакти хворого.

Також у Рівному з підозрою на коронавірус госпіталізували студента-медика з Чернівців.


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