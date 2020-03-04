У трьох чернівчан, госпіталізованих сьогодні, не знайшли ознак коронавірусу

У трьох людей, яких сьогодні у Чернівцях госпіталізували з підозрою на коронавірус, немає симптомів цієї хвороби. Епідеміологи по цих випадках працювати не будуть

Фото: hromadske

У трьох людей, яких сьогодні у Чернівцях госпіталізували з підозрою на коронавірус, немає симптомів цієї хвороби. Епідеміологи по цих випадках працювати не будуть

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