В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу

Пацієнт перебуває в інфекційному відділенні обласної лікарні. За даними лікарів, стан хворого стабільний

Пацієнт перебуває в інфекційному відділенні обласної лікарні. За даними лікарів, стан хворого стабільний

Сьогодні під час брифінгу Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров`я України, офіційно повідомив про виявлення коронавіруса в Чернівцях, пише RegioNews.

"Ми проводимо роботу з контактними особами, їх небагато. Усі контактні особи відомі місцевим епідеміологам, вони з ними працюють", - сказав Віктор Ляшко.

Нагадуємо, чоловік потрапив до інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні у суботу, 29 лютого. Грип у нього не підтвердився, тому аналізи відправили до Києва у Центр громадського здоров`я.