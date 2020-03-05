В інфекційне відділення чернівецької лікарні терміново завезуть нові ліжка

В інфекційне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні в понеділок завезуть 32 нових ліжка з матрацами, що миються. Обіцяють, що вже у понеділок їх встановлять у палатах

В інфекційне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні в понеділок завезуть 32 нових ліжка з матрацами, що миються. Обіцяють, що вже у понеділок їх встановлять у палатах

Про це на брифінгу щодо запобігання поширення коронавірусу розповіла заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, пише RegioNews. "Старі ліжка замінять на нові за допомогою надзвичайників, бо ми розуміємо, що це інфекційне відділення і саме зараз там надається медична допомога людині, яка має підтверджений діагноз коронавірус", - зазначила Наталія Гусак. Загалом в обласній лікарні для прийому хворих з підозрою на коронавірус підготовлені 60 ліжок.

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