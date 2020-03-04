13:19  04 березня
У Чернівцях госпіталізували ще трьох людей з підозрою на коронавірус
13:37  04 березня
Три кандидати в міністри відмовилися від роботи в новому Кабміні
12:51  04 березня
Коронавірус в Україні: ВООЗ прогнозує зростання числа заражених
UA | RU
UA | RU
04 березня 2020, 12:52 12

У студента-медика з Чернівців підозрюють коронавірус

Читайте также
на русском языке
04 березня 2020, 12:52 12
Читайте также на русском языке
На навчанні юнак захворів і виїхав додому. Його госпіталізували у Рівному
На навчанні юнак захворів і виїхав додому. Його госпіталізували у Рівному

Про це пише RegioNews з посиланням на Радіо Трек.

Відомо, що це першокурсник Чернівецького медуніверситету, син медиків.
Тож останні, свідомо віднеслись до ситуації, та відразу повідомили про хворобу сімейного лікаря.

Нині хлопець в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, каже заступник начальника обласного управління охорони здоров’я Олег Вівсяник:

"Це студент, який повернувся додому, з навчання. Він хворів, але свідома там родина, і вони одразу на гарячу лінію повідомили про цей випадок", - прокоментував Олег Вівсяник.

Хлопця госпіталізували до центральної міської лікарні, медики інфекційного відділення спрацювали якісно. Все зробили відповідно до алгоритму дій медпрацівників.

У пацієнта відібрали аналізи та відправили до столичної лабораторії Центру громадського здоров’я. Поки лише у цій установі можуть з’ясувати, чи є у пацієнта коронавірус.

Нагадаємо, це п’ята підозра на коронавірус у Рівному від початку року.

Нагадаємо, вчора 3 березня МОЗ офіційно підтвердило перший випадок коронавірусу в Україні.


коронавірус
Медики розповіли про стан хворого на коронавірус чернівчанина
04 березня 2020, 11:21
У Чернівцях на вимогу сусідів госпіталізували дружину чоловіка, у якого виявили коронавірус
03 березня 2020, 21:19
Хворий на коронавірус чернівчанин сьогодні святкує день народження
03 березня 2020, 18:44
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Віктор Таран
Всі блоги »
Великий комбінатор. Навіщо Зеленський поступився округом в Харкові "адміністратору" Порошенка
03 березня 2020, 19:20
Перезавантаження Кабміну. Який прем'єр зробить місцеві вибори для Зеленського
03 березня 2020, 18:50
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »