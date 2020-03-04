У студента-медика з Чернівців підозрюють коронавірус

На навчанні юнак захворів і виїхав додому. Його госпіталізували у Рівному

На навчанні юнак захворів і виїхав додому. Його госпіталізували у Рівному

Про це пише RegioNews з посиланням на Радіо Трек.

Відомо, що це першокурсник Чернівецького медуніверситету, син медиків.

Тож останні, свідомо віднеслись до ситуації, та відразу повідомили про хворобу сімейного лікаря.

Нині хлопець в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, каже заступник начальника обласного управління охорони здоров’я Олег Вівсяник:

"Це студент, який повернувся додому, з навчання. Він хворів, але свідома там родина, і вони одразу на гарячу лінію повідомили про цей випадок", - прокоментував Олег Вівсяник.

Хлопця госпіталізували до центральної міської лікарні, медики інфекційного відділення спрацювали якісно. Все зробили відповідно до алгоритму дій медпрацівників.

У пацієнта відібрали аналізи та відправили до столичної лабораторії Центру громадського здоров’я. Поки лише у цій установі можуть з’ясувати, чи є у пацієнта коронавірус.

Нагадаємо, це п’ята підозра на коронавірус у Рівному від початку року.

Нагадаємо, вчора 3 березня МОЗ офіційно підтвердило перший випадок коронавірусу в Україні.