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04 березня 2020, 13:11 2

У Львові досі немає тест-систем для перевірки на коронавірус

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04 березня 2020, 13:11 2
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Львів - один із тих регіонів, куди повертається найбільша кількість заробітчан, тож ризик появи коронавірусу тут високий
Львів - один із тих регіонів, куди повертається найбільша кількість заробітчан, тож ризик появи коронавірусу тут високий

Про це інформує RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

Сьогодні, 4 березня, міський голова Львова Андрій Садовий дав доручення скерувати звернення до міністра охорони здоров’я та прем’єр-міністра України щодо відсутності в місті тест-систем на перевірку зараження коронавірусом.

Нагадаємо, до кінця лютого у Львів, Чернівці і Ужгород мали завезти тести на коронавірус. До цих регіонів повертається найбільше заробітчан з Італії, тому ризик появи коронавірусу тут найвищий. В Чернівцях уже зафіксували перший випадок захворювання.

Обласна комісія з питань ТЕБ і НС обіцяла закупити для Львова тест-системи ще минулого тижня, проте, за словами заступниці міського голови з гуманітарних питань Галини Слічної, профільне міністерство першочергово скерувало їх у прикордонні міста.

"Декларувалося, що тест-системи мали бути передані до резервного фонду з Міністерства охорони здоров’я. Ці тест-системи в Лабораторний обласний центр не надійшли, відповідно їх немає в наявності у Львові. Вчора я цю інформацію перевіряла. Всі забори для аналізу передаються до Києва. В департаменті охорони здоров’я ЛОДА оголосили процедуру закупівлі тест-систем. По скороченій процедурі вони мали б бути в наявності в межах двох тижнів", — розповіла Галина Слічна, заступниця міського голови з гуманітарних питань, очільниця оперативного штабу з питань коронавірусу.

Нагадаємо, у Львові створено оперативний штаб для протидії поширенню коронавірусу.


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