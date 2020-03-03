У Чернівцях розпочали масову дезинфекцію громадського транспорту

Кожен перевізник готує автобуси, що вийдуть завтра на маршрути

Фото: "Чернівецький промінь"

Кожен перевізник готує автобуси, що вийдуть завтра на маршрути

Про це пише RegioNews з посиланням на телеканал "Чернівецький промінь".

Начальник департаменту житлово-комунального господарства Володимир Бешлей повідомив на своїй Фейсбук-сторінці про те, що провів оперативну нараду з перевізниками, на якій зобов’язав керівників транспортних підприємств вжити невідкладних превентивних заходів для запобігання поширення коронавірусу.

Рейд на ТОВ "Денисівка-1" щодо проведення дезінфекції автобусів. Опубліковано Володимиром Бешлеєм Вівторок, 3 березня 2020 р.

Кожен перевізник готує автобуси, що вийдуть завтра на маршрути. Володимир Бешлей разом із журналістами зробили рейд на ТОВ "Денисівка-1" та "Буковина-транс екіпаж".