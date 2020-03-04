У Києві через коронавірус обмежили доступ батьків до шкіл

Усім дітям вимірюють температуру, миють та дезінфікують приміщення шкіл і садочків, проводяться бесіди з дітьми про дотримання правил гігієни

Фото: КМДА

Усім дітям вимірюють температуру, миють та дезінфікують приміщення шкіл і садочків, проводяться бесіди з дітьми про дотримання правил гігієни

У Київміськадміністрації повідомили, що в рамках заходів із запобігання поширенню коронавірусу у школах Києва передбачили обмеження доступу на території навчальних закладів осіб, які не є безпосередніми учасниками навчального процесу, зокрема батькам, пише RegioNews.

"Ми запровадили комплекс заходів та обмежимо доступ до шкіл, у тому числі, і батькам. У школах запроваджено "п’ятихвилинки здоров’я" до і після уроків. Вчителі нагадують учням про правила особистої гігієни та поведінки при поширенні інфекційних захворювань. Правильна щоденна комунікація з дітками про елементарні правила гігієни – важлива частина цілого комплексу заходів із попередження будь-яких захворювань", – заявив на брифінгу заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, в разі погіршення самопочуття дітям передусім вимірюватимуть температуру, школи забезпечені термометрами, закуплені дезінфікуючі та миючі засоби для усіх садків та шкіл. Крім того, у садках і школах посилено контроль за режимом миття рук та вологого прибирання приміщень.