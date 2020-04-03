Найбільше в епідемії коронавірусу в Україні лякає непрофесіоналізм, накладений на відсутність коштів, вважає чернівецький біохімік Мирон Рогозинський. RegioNews дізнався, що роблять вітчизняні вчені для боротьби з пандемією і як вони оцінюють дії українського уряду

Фото: Cторінка Мирона Рогозинського у Facebook

Найбільше в епідемії коронавірусу в Україні лякає непрофесіоналізм, накладений на відсутність коштів, вважає чернівецький біохімік Мирон Рогозинський. RegioNews дізнався, що роблять вітчизняні вчені для боротьби з пандемією і як вони оцінюють дії українського уряду

Учора мер Чернівців Олексій Каспрук оприлюднив прогноз вчених Чернівецького університету про те, що на Великдень на Буковині, яка нині є епіцентром СOVID-19 в Україні, очікується три тисячі хворих. Ви згодні з таким прогнозом? Як це взагалі підрахували?

Я так розумію, рахували математики чисто теоретично, виходячи з статистики інших країн. На мою думку, ці цифри навіть занадто оптимістичні. Мій прогноз: очікувати треба від 200 тисяч до одного мільйона cмертей. Це такий собі песимістичний італійський сценарій, розтягнутий в часі, помножений на стан вітчизняної медицини і непрофесійне керівництво. Наведені нашим мером дані треба помножити мінімум в три-чотири рази.

Чи проводять місцеві вчені самостійні дослідження щодо природи вірусу та особливостей його розповсюдження? Що кажуть біологи, а не математики?

Для того, аби проводити системні дослідження, треба мати умови: відповідні сертифіковані лабораторії, яких у нас немає, сучасне обладнання та, навіть, ті ж спец костюми, яких просто немає. Хто коли востаннє фінансував науку?

Та й спеціалістів обмаль. Якщо у нас в обласній лікарні всього семеро лікарів-інфекціоністів і ще маленька купка лаборантів з мізерними зарплатами, то що казати про науковців. Біологи і хіміки вже давно непопулярна професія.

А як же тоді наші вчені роблять якісь висновки про вірус?

Хто як. Я особисто довіряю публікаціям про перебіг пандемії Інституту імені Роберта Коха (прим. ред. Федеральний інститут Німеччини з вивчення інфекційних захворювань та непереносних хвороб, розташований в Берліні.)

Ще довіряю американцям, а от китайцям не вірю. Аналізуючи перебіг хвороби в усіх інших країнах очевидно, що Китай бреше про кількість заражених і особливо, про кількість померлих. Китай – це закрита комуністична країна і що там насправді відбувається ніхто не знає.

Як ви вважаєте, вірус природний чи штучний? І чому він так швидко поширюється?

Очевидно, що вірус природного походження і з’явився він давно, просто не турбував нас своєю присутністю. В якийсь момент він просто потрапив у надто сприятливі для розвитку умови.

В даному випадку сприятливі умови – відсутність імунітету. Так трапилося, що імунітету немає ні в кого. Оскільки сучасний світ є надмобільним і відкритим, то хвороба швидко стала пандемічною. Але знову ж таки, хтось захворіє, а хтось – ні, а лише "принесе" хворобу комусь із рідних.

Щодо версії штучного походження, то бактеріологічну зброю розробляли завжди. Та на мою думку, ніхто б умисно не використовуватиме її, бо ніхто досі не може керувати розповсюдженням такої зброї. Сенсу таке робити свідомо не було, в теорію змови я не вірю. Наслідки катастрофічні для всіх.

Скільки часу вченим може знадобитися, щоб винайти вакцину?

Як на мене, очевидно, що швидше знайдуть ліки, бо на сьогодні вони потрібніші, ніж вакцина. Наразі лікарі комбінують препарати, намагаються полегшити симптоми, зменшити шкідливі наслідки. Якихось спеціальних ліків, які б убивали сам вірус поки немає, але думаю, що через рік-півтора вони з’являться.

Щодо вакцини, тут усе набагато складніше. Насправді вчені ще навіть до кінця не дослідили саму структуру вірусу, без чого розробити вакцину неможливо. Задача ускладнюється тим, що вірус мутує під дією різних препаратів. Крім того, ніхто сьогодні не знає на який період часу у людини виробляється імунітет до COVID-19. До того ж вакцина – не завжди панацея. Наприклад, якщо ви вакциновані від кору, то це не значить, що ви ним більше ніколи не захворієте. Ви можете перехворіти на кір, але з більшою ймовірністю з меншими наслідками.

Висновок один – хочемо ми чи ні, але треба набувати колективного імунітету до COVID-19, інакше кажучи – перехворіти. Тому в цій ситуації, як я вже казав, ліки важливіші за вакцину.

Скільки часу займе набуття колективного імунітету та скільки буде тривати пандемія?

Стандартна тривалість пандемії, враховуючи кількість і густоту населення планети, у середньому два роки. Поки що вчені дотримуються думки, що й коронавірусна інфекція блукатиме світом саме стільки. Доки у світі не перехворіє мінімум 70% людей, імунітет не сформується. Але оскільки держави вводять карантин, аби стримати темпи розповсюдження хвороби, цей період може розтягнутися в часі.

Президент заявив, що Україна починає випускати власні тести, аби зменшити їх дефіцит. Це реально, взагалі? І яка буде вартість та якість цих тестів?

Наш президент думає, що живе у кіно, тому й робить такі заяви. По-перше, крім президента ми ні від кого про це не чули. Максимум правди з того, це те, що одна-дві лабораторії в Україні можуть проводити якісь експериментальні розробки. Мої колеги-фахівці оцінюють вартість одного такого тесту не в 300 гривень, а в 15-16 тисяч гривень. Хто має такі гроші в державі?

Крім того, є певний експериментальний період, який вимірюється місяцями. Протягом цього експериментального періоду розробники мають мінімум двічі офіційно заявити про успішні результати випробовувань цих тестів. І лише потім їх запускають у виробництво, яке, як ми вже зрозуміли, коштує мільйони гривень.

А що у нас? Одна лабораторія при Національній академії наук України щось там розробила, після чого їх на три тижні відправляють у відпустку за власний рахунок. Наразі всі працівники НАНУ на карантині. Постають логічні запитання: хто і що розробляє? Перевіряє? Та звідки гроші?

Як визначити реальну кількість хворих, враховуючи нестачу тестів? Наскільки ви довіряєте офіційній статистиці МОЗ?

Вже абсолютно очевидно, що у світі випадків зараження набагато більше, ніж отой офіційний мільйон, про який говорять. Не треба забувати і про так званих "безсимптомних" носіїв. Їх просто сила-силенна, але ніхто не перевіряє усіх підряд. Щоб це визначити, треба протестувати кожного, і то методом ПЛР, і мінімум двічі.

Якщо говорити про Україну, то в нас тести не роблять не те, що "безсимптомним" носіям, а навіть людям, які мають так звані легкі грипоподібні симптоми – невисоку температуру, кашель, нежить.

Статистиці МОЗ, як і самому міністерству, я не довіряю взагалі. Мери та губернатори дають одну кількість хворих по регіонах, а МОЗ - іншу.

Наскільки доцільними, на вашу думку, є запроваджені карантинні заходи в Україні? Що дійсно потрібно було робити, а що – ні?

Головна проблема нашої держави – повний непрофесіоналізм помножений на відсутність коштів. Те, що відбувається – безплатний цирк.

Почнемо з простого: правил карантину і тотального маскового режиму. Наприклад, у німецьких магазинах не можна зайти без візка. Це просто елементарне вирішення проблеми соціальної дистанції, бо середня довжина візка і ручки до нього приблизно метр. Рекомендую всім українцям у магазинах брати візки, а не корзини. Також, наполегливо раджу розраховуватися картками.

Треба користуватися рукавицями, бо вони важливіші за маски для здорових людей, хоча МОЗ на цьому не наголошує. COVID-19 не літає в повітрі годинами, а зберігається на поверхнях. На всіх по-різному, але в середньому три-чотири дні. Тому рукавиці в громадських місцях, транспорті, під’їздах багатоповерхівок – обов’язкові. Причому не хірургічні, які чомусь "розмели" в першу чергу, а нітрилові чи звичайні фетрові. В хірургічних руки сильно пітніють, вони швидше рвуться і гірше захищають. Продукти мити, руки мити, все купувати у фабричній фасовці і теж мити. Овочі і фрукти, які після миття можна чистити (яблуко наприклад чи огірок), краще чистити. Якщо раптом ви пошкодили шкіру, неважливо подряпалися чи порізалися – обов’язково промийте і заклейте. Вологе прибирання – безсумнівно. Не ходити компаніями теж однозначно.

Що стосується масок-респіраторів, то я би радив звичайну разову маску на вулиці не одягати, особливо, коли припікає сонце. Ви пітнієте і тим самим створюєте сприятливе середовище для розмноження вірусу. Разова маска захищає тільки дві години, а не два дні. І прати її безглуздо, бо після прання то вже не засіб захисту.

Щодо респіраторів, використовувати їх треба з розумом – а саме день через три, в середньому. Якщо ж треба одягати щодня, то треба мати кілька штук. Усе тому, що респіратор – теж не ідеальний стопроцентний засіб захисту і в ньому теж накопичуються віруси. Відчистити чи продезінфікувати його повністю – складно, а тому поносивши треба відкласти на кілька днів, щоб вірус "здох". Але ж цього ніхто не пояснює.

Чому не можна гуляти - взагалі незрозуміло. Вийти подалі від людей і пилюки нікому не завадить. Треба пояснити що гуляти можна, але без шашликів, пісочниць і футболу. Що одяг і вуличне взуття треба лишати при вході, а дитячий візок, так само як і песикові лапи, після прогулянок треба помити. Але це, знов таки, по-тихому, кажуть лікарі, а не люди з екранів телевізорів.

У мене взагалі складається враження, що влада спеціально "запускає" цю епідемію, щоби прикрити власну недолугість і здачу державних інтересів. Про тривалість карантину чомусь говорить міністр МВС Арсен Аваков. Він що, спеціаліст з епідемій? Краще нехай розкаже, скільки VIP-хворих він притягнув за розповсюдження хвороби і недотримання самоізоляції, наприклад. Або ж, скільки він закупив засобів захисту для поліції.

Про МОЗ взагалі нема що сказати. При тому, що я не великий прихильник Уляни Супрун та її політики, але, як на мене, вона зараз би упоралася краще, ніж нинішнє керівництво.

Висновок такий – можна отримати стресовий варіант розповсюдження хвороби як в Італії чи Іспанії. Можна пролонгований, як зараз в Україні. Але, в будь-якому випадку, епідемії не уникнути.

Питання - чи витримає економіка пролонгований варіант, який може затягнутися на рік і більше? До пандемії виявилася не готовою жодна країна світу, але у нас все ускладнено відсутністю фінансового запасу і клоунами при владі.