Больше всего в эпидемии коронавируса в Украине пугает непрофессионализм, наложенный на отсутствие денежных средств, считает черновицкий биохимик Мирон Rogosinski. RegioNews узнал, что делают отечественные ученые для борьбы с пандемией и как они оценивают действия украинского правительства

Фото: Страница Мирона Рогозинского в Facebook

Больше всего в эпидемии коронавируса в Украине пугает непрофессионализм, наложенный на отсутствие денежных средств, считает черновицкий биохимик Мирон Rogosinski. RegioNews узнал, что делают отечественные ученые для борьбы с пандемией и как они оценивают действия украинского правительства

Вчера мэр Черновцов Алексей Каспрук обнародовал прогноз ученых Черновицкого университета о том, что на Пасху на Буковине, которая сейчас является эпицентром СOVID-19 в Украине, ожидается три тысячи больных. Вы согласны с таким прогнозом? Как это вообще подсчитали?

Я так понимаю, считали математики чисто теоретически, исходя из статистики других стран. По моему мнению, эти цифры даже слишком оптимистичны. Мой прогноз: ожидать надо от 200 тысяч до одного миллиона смертей. Это такой пессимистический итальянский сценарий, растянутый во времени, умноженный на состояние отечественной медицины и непрофессиональное руководство. Приведенные нашим мэром данные надо умножить минимум в три-четыре раза.

Проводят ли местные ученые самостоятельные исследования природы вируса и особенностей его распространения? Что говорят биологи, а не математики?

Для того, чтобы проводить системные исследования, надо иметь условия: соответствующие сертифицированные лаборатории, которых у нас нет, современное оборудование и, даже, те же спецкостюмы, которых просто нет. Кто когда последний раз финансировал науку?

Да и специалистов маловато. Если у нас в областной больнице всего семь врачей-инфекционистов и еще маленькая кучка лаборантов с мизерными зарплатами, то что говорить об ученых. Биологи и химики уже давно непопулярная профессия.

А как же тогда наши ученые делают какие-то выводы о вирусе?

Кто как. Я лично доверяю публикациям о ходе пандемии Института имени Роберта Коха (прим. ред. Федеральный институт Германии по изучению инфекционных заболеваний и непереносних болезней, расположенный в Берлине.)

Еще доверяю американцам, а вот китайцам не верю. Анализируя течение болезни во всех остальных странах очевидно, что Китай врет о количестве зараженных и особенно, о количестве умерших. Китай – это закрытая коммунистическая страна и что там на самом деле происходит никто не знает.

Как вы считаете, вирус природный или искусственный? И почему он так быстро распространяется?

Очевидно, что вирус природного происхождения и появился он давно, просто не беспокоил нас своим присутствием. В какой-то момент он просто попал в очень благоприятные для развития условия.

В данном случае благоприятные условия – отсутствие иммунитета. Так случилось, что иммунитета нет ни у кого. Поскольку современный мир супермобильный и открытый, то болезнь быстро стала пандемической. Но опять-таки, кто-то заболеет, а кто -то, а только "принесет" болезнь кому-то из родных.

Если говорить о версии искусственного происхождения вируса, то бактериологическое оружие разрабатывали всегда. И по моему мнению, никто намеренно не будет использовать его, потому что никто, до сих пор не может управлять распространением такого оружия. Смысла такое делать заведомо не было, в теорию заговора я не верю. Последствия катастрофические для всех.

Сколько времени ученым может понадобиться, чтобы изобрести вакцину?

Как по мне, очевидно, что быстрее найдут лекарства, потому что на сегодня они нужнее, чем вакцина. Сейчас врачи комбинируют препараты, стараются облегчить симптомы, уменьшить вредные последствия. Каких-то специальных лекарств, которые бы убивали сам вирус пока нет, но думаю, что через год-полтора они появятся.

Относительно вакцины, здесь все гораздо сложнее. На самом деле ученые еще даже до конца не исследовали саму структуру вируса, без чего разработать вакцину невозможно. Задача усложняется тем, что вирус мутирует под действием различных препаратов. Кроме того, никто сегодня не знает на какой период времени у человека вырабатывается иммунитет к COVID-19. К тому же вакцина – не всегда панацея. Например, если вы вакцинированы от кори, то это не значит, что вы ею больше никогда не заболеете. Вы можете переболеть корью, но с большой вероятностью с меньшими последствиями.

Вывод один – хотим мы или нет, но надо приобретать коллективный иммунитет к COVID-19, иначе говоря – переболеть. Поэтому в этой ситуации, как я уже говорил, лекарства важнее чем вакцина.

Сколько времени займет приобретение коллективного иммунитета и сколько будет длиться пандемия?

Стандартная продолжительность пандемии, учитывая количество и плотность населения планеты, в среднем два года. Пока ученые придерживаются мнения, что и коронавирусная инфекция будет бродить по миру именно столько. Пока в мире не переболеет минимум 70% людей, иммунитет не сформируется. Но поскольку государства вводят карантин, чтобы сдержать темпы распространения болезни, этот период может растянуться во времени.

Президент заявил, что Украина начинает выпускать собственные тесты, чтобы уменьшить их дефицит. Это реально, вообще? И какова будет стоимость и качество этих тестов?

Наш президент думает, что живет в кино, поэтому и делает такие заявления. Во-первых, кроме президента мы ни от кого об этом не слышали. Максимум правды из этого то, что одна-две лаборатории в Украине могут проводить какие-то экспериментальные разработки. Мои коллеги-специалисты оценивают стоимость одного такого теста не в 300 гривен, а в 15-16 тысяч гривен. Кто имеет такие деньги в государстве?

Кроме того, есть определенный экспериментальный период, который измеряется месяцами. В течение этого экспериментального периода разработчики должны минимум дважды официально заявить об успешных результатах испытаний этих тестов. И только потом их запускают в производство, которое, как мы уже поняли, стоит миллионы гривен.

А что у нас? Одна лаборатория при Национальной академии наук Украины что-то там разработала, после чего их на три недели отправляют в отпуск за собственный счет. Сейчас все работники НАНУ на карантине. Возникают логичные вопросы: кто и что разрабатывает? Проверяет? И откуда деньги?

Как определить реальное количество больных, учитывая нехватку тестов? Насколько вы доверяете официальной статистике МОЗ?

Уже совершенно очевидно, что в мире случаев заражения гораздо больше, чем тот официальный миллион, о котором говорят. Не надо забывать и о так называемых "бессимптомных" носителях. Их просто уйма, но никто не проверяет всех подряд. Чтобы это определить, надо протестировать каждого, и то методом ПЦР, и минимум дважды.

Если говорить об Украине, то у нас тесты не делают не то, что "бессимптомным" носителям, а даже людям, которые имеют так называемые легкие гриппоподобные симптомы – невысокую температуру, кашель, насморк.

Статистике МОЗ, как и самому министерству, я не доверяю вообще. Мэры и губернаторы дают одно количество больных по регионам, а минздрав - другое.

Насколько целесообразны, по вашему мнению, введеные карантинные мероприятия в Украине? Что действительно нужно было делать, а что – нет?

Главная проблема нашего государства – полный непрофессионализм помноженный на отсутствие средств. То, что происходит – бесплатный цирк.

Начнем с простого: правил карантина и тотального масочного режима. Например, в немецкий магазин нельзя зайти без тележки. Это просто элементарное решение проблемы социальной дистанции, потому что средняя длина тележки и ручки к ней примерно метр. Рекомендую всем украинцам в магазинах брать тележки, а не корзины. Также, настоятельно советую рассчитываться карточками.

Надо пользоваться перчатками, потому что они важнее маски для здоровых людей, хотя МОЗ на это не наставивает. COVID-19 не летает в воздухе часами, а сохраняется на поверхностях. На всех по-разному, но в среднем три-четыре дня. Поэтому перчатки в общественных местах, транспорте, подъездах многоэтажек – обязательные. Причем не хирургические, которые почему-то "размели" в первую очередь, а нитриловые или обычные фетровые. В хирургических руки сильно потеют, они быстрее рвутся и хуже защищают. Продукты мыть, руки мыть, все покупать в фабричной фасовке и тоже мыть. Овощи и фрукты, которые после мытья можно чистить (яблоко например или огурец), лучше чистить. Если вдруг вы повредили кожу, неважно поцарапались или порезались – обязательно промойте и заклейте. Влажная уборка – несомненно. Не ходить компаниями тоже однозначно.

Что касается масок-респираторов, то я бы советовал обычную разовую маску на улице не одевать, особенно когда припекает солнце. Вы потеете и тем самым создаете благоприятную среду для размножения вируса. Разовая маска защищает только два часа, а не два дня. И стирать ее бессмысленно, потому что после стирки это уже не средство защиты.

Если говорить о респираторах , то использовать их надо с умом – а именно день через три, в среднем. Если же надо одевать каждый день, то надо иметь несколько штук. Все потому, что респиратор – тоже не идеальное стопроцентное средство защиты и в нем тоже накапливаются вирусы. Очистить или продезинфицировать его полностью – сложно, а поэтому поносив надо отложить на несколько дней, чтобы вирус "сдох". Но ведь этого никто не объясняет.

Почему нельзя гулять - вообще непонятно. Выйти подальше от людей и пыли никому не помешает. Надо объяснить что гулять можно, но без шашлыков, песочниц и футбола. Что одежду и уличную обувь нужно оставлять при входе, а детскую коляску, так же как и собачьи лапы после прогулок надо помыть. Но это, опять-таки, по-тихому, говорят врачи, а не люди с экранов телевизоров.

У меня вообще складывается впечатление, что власть специально "запускает" эту эпидемию, чтобы прикрыть собственную несостоятельность и сдачу государственных интересов. О продолжительности карантина почему-то говорит министр МВД Арсен Аваков. Он что, специалист по эпидемиям? Лучше пусть расскажет, сколько VIP-больных он притянул за распространение болезни и несоблюдение самоизоляции, например. Или же, сколько он закупил средств защиты для полиции.

О минздраве вообще нечего сказать. При том, что я не большой поклонник Ульяны Супрун и ее политики, но, как по мне, она сейчас бы справилась лучше, чем нынешнее руководство.

Вывод такой – можно получить стрессовый вариант распространения болезни как в Италии или Испании. Можно пролонгированный, как сейчас в Украине. Но, в любом случае, эпидемии не избежать.

Вопрос - выдержит ли экономика пролонгированный вариант, который может затянуться на год и более? К пандемии оказалась не готова ни одна страна в мире, но у нас все осложнено отсутствием финансового запаса и клоунами при власти.