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03 квітня 2020, 10:19 8

До Великодня на Буковині очікують три тисячі хворих на COVID-19

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03 квітня 2020, 10:19 8
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У Чернівецькій області, за прогнозами вчених Чернівецького національного університету, до Великодня кількість інфікованих на коронавірус може зрости до трьох тисяч осіб
Фото: Shutterstock
У Чернівецькій області, за прогнозами вчених Чернівецького національного університету, до Великодня кількість інфікованих на коронавірус може зрости до трьох тисяч осіб

Про це у прямому ефірі у Facebook повідомив міський голова Чернівців Олексій Каспрук, пише RegioNews.

Мер Чернівців посилається на дослідження науковців Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Він сказав, що статистика поширення коронавірусу є невтішною, а подальші прогнози вчених - песимістичні.

"Науковці спробували накласти ті дані, які в нас були станом на 28 березня, і спрогнозувати, що відбуватиметься у Чернівецькій області, маючи інформацію про кількість інфікованих, дату, коли сталася перша смерть від коронавірусу тощо", – повідомив міський голова, оприлюднивши слайд із дослідження.

"За попередніми підрахунками, до Пасхи ми будемо мати близько трьох тисяч хворих людей в області. Це дуже багато", – сказав міський голова Чернівців.

Нагадаємо, станом на ранок 3 квітня у Чернівецькій області зафіксовано вже 171 випадок захворювання на коронавірус, 5 осіб померло, 8 - одужало. Серед хворих – 14 медиків.

02.04 Коронавірус. День.31. Підсумки.

02.04 Коронавірус. День.31. Підсумки. ---------------------------------------------------- Статистика та прогноз. Єдиний протокол лікування. Хто оплачує лікування від вірусу. Нові дозволені види діяльності. Про урядові доплати та песії.

Опубліковано Олексій Каспрук Четвер, 2 квітня 2020 р.

Нагадаємо, пік епідемії COVID-19 в Україні очікується на Великдень - МВС .


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