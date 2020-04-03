До Великодня на Буковині очікують три тисячі хворих на COVID-19

У Чернівецькій області, за прогнозами вчених Чернівецького національного університету, до Великодня кількість інфікованих на коронавірус може зрости до трьох тисяч осіб

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У Чернівецькій області, за прогнозами вчених Чернівецького національного університету, до Великодня кількість інфікованих на коронавірус може зрости до трьох тисяч осіб

Про це у прямому ефірі у Facebook повідомив міський голова Чернівців Олексій Каспрук, пише RegioNews. Мер Чернівців посилається на дослідження науковців Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Він сказав, що статистика поширення коронавірусу є невтішною, а подальші прогнози вчених - песимістичні. "Науковці спробували накласти ті дані, які в нас були станом на 28 березня, і спрогнозувати, що відбуватиметься у Чернівецькій області, маючи інформацію про кількість інфікованих, дату, коли сталася перша смерть від коронавірусу тощо", – повідомив міський голова, оприлюднивши слайд із дослідження. "За попередніми підрахунками, до Пасхи ми будемо мати близько трьох тисяч хворих людей в області. Це дуже багато", – сказав міський голова Чернівців. Нагадаємо, станом на ранок 3 квітня у Чернівецькій області зафіксовано вже 171 випадок захворювання на коронавірус, 5 осіб померло, 8 - одужало. Серед хворих – 14 медиків. 02.04 Коронавірус. День.31. Підсумки. 02.04 Коронавірус. День.31. Підсумки. ---------------------------------------------------- Статистика та прогноз. Єдиний протокол лікування. Хто оплачує лікування від вірусу. Нові дозволені види діяльності. Про урядові доплати та песії. Опубліковано Олексій Каспрук Четвер, 2 квітня 2020 р. Нагадаємо, пік епідемії COVID-19 в Україні очікується на Великдень - МВС .

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