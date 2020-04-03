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03 квітня 2020, 15:25 18

Боротьба з коронавірусом: одеські комунальники імітували дезінфекцію і просто фотографувалися

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03 квітня 2020, 15:25 18
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В Одесі комунальники влаштували фотосесію у дворі одного з житлових будинків, імітуючи активні роботи по дезінфекції
Фото: Facebook
В Одесі комунальники влаштували фотосесію у дворі одного з житлових будинків, імітуючи активні роботи по дезінфекції

Відповідне відео було опубліковано на сторінці директора департаменту міського господарства Дмитра Жемана в Facebook, передає RegioNews.

Так, в період епідемії коронавіруса в Одесі на вулиці Сєрова комунальники просто сфотографувалися, щоб відзвітувати про виконану роботу.

"Ох, і скандал буде... На вулиці Сєрова в Одесі прийшли дезінфікувати під'їзд комунальники просто сфотографували його і пішли. Дмитро Олександрович, ви там дайте по шапці", - зазначається під відео.

🦠Сєрова, пройшли фото зробили і все, і то навіть не біля всіх воріт були! Дмитро Жеман Фотосесія, або таки дезінфекція?

Опубліковано Альо Аленовною П'ятниця, 3 квітня 2020 р.

Варто зазначити, що це не перший випадок халтурно виконаної роботи комунальними службами. За інформацією директора департаменту міського господарства Дмитра Жемана, комунальники влаштували фотосесію в під'їзді одного з житлових будинків.

За його словами, обман з боку працівників комунальної служби зафіксували камери відеоспостереження. Замість того, щоб провести весь комплекс необхідних заходів, вони обмежилися кількома фото з ганчірками і дезинфікуючим розчином.

Відео опублікували одесити в соцмережах.

Хочу в черговий раз сказати, що ми вміємо визнавати свої помилки. Сьогодні побачив відео ролик на одному з Одеських пабликов, як "сумлінно" деякі наші співробітники займаються "фото дезінфекцією"... приношу вибачення перед мешканцями міста, за подібну поведінку наших співробітників. Вже зараз з'ясовуємо, що це за актори і завтра проведемо детальний "розбір польотів". Запевняю Вас, покарання буде відповідним, нагорода знайде своїх героїв! У період епідемії, такі дії не просто халатність, а злочинні! Прохання до Одеситам, якщо Ви спостерігаєте що небудь подібне, повідомляйте прямо мені в особистих повідомленнях.

Опубліковано Dmitry Zheman Четвер, 26 березня 2020 р.

Нагадаємо, що в Одеській області розгорівся скандал після заяви медиків обласного клінічного медичного центру, які розповіли про повну непідготовленість до напливу пацієнтів з коронавірусом.


коронавірус Одеса карантин дезінфекція
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