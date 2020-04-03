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03 квітня 2020, 16:02 1

У буковинських лікарнях перебуває 101 людина: важких хворих – вісім, на ШВЛ - один

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03 квітня 2020, 16:02 1
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У медичних закладах Буковини станом на 3 квітня перебуває 101 пацієнт. У 48 з них підтверджено коронавірус, решта – з підозрою.
Фото: Shutterstock
У медичних закладах Буковини станом на 3 квітня перебуває 101 пацієнт. У 48 з них підтверджено коронавірус, решта – з підозрою.

Про це інформує Чернівецька ОДА, пише RegioNews.

До обласної дитячої лікарні наразі госпіталізовано п’ятьох дітей. У трьох діагностовано COVID-19, у двох його підозрюють. Усі хворі почуваються добре.

У Чернівецькій міській лікарні №1 надають допомогу 16 пацієнтам. У 6 з них – підозра на коронавірус, двоє перебувають у реанімації на неінвазивній вентиляції легень. Обоє недужих у важкому стані, мають 70 років. У одного з них – коронавірус, а також цукровий діабет та гіпертонія. Іншого госпіталізували із підозрою на COVID-19, проте він отримав негативний результат тесту та зараз бореться із пневмонією.

До обласної лікарні госпіталізовано 39 осіб, 19 із них мають підтверджений COVID-19. Четверо пацієнтів перебувають у реанімації, їхній стан – стабільно важкий. У трьох із них діагностовано коронавірус, у одного – підозра. Одна недужа старшого віку із коронавірусом перебуває на штучній вентиляції легень, двоє – на кисневій дотації.

У Глибоцькій центральній районній лікарні перебувають 14 пацієнтів, коронавірус наразі діагностовано у 7 з них. Двоє хворих – у реанімаційному відділенні на неінвазивній вентиляції легень. У одного з цих пацієнтів підтверджено COVID-19, він також хворіє на гіпертонію та цукровий діабет. У іншого коронавірус не виявили, але стан його також стабільно важкий.

У Сторожинецькій центральній районній лікарні перебуває 6 осіб, двоє з них – із підозрою на коронавірус.

У Хотинській центральній районній лікарні надають допомогу 16 хворим, у 6 з них коронавірус уже підтвердили. Важких хворих тут немає.

Пацієнти із підозрою на коронавірус є у інших центральних районних лікарнях. Зокрема, двоє – у Сокирянській, двоє – у Новоселицькій та один – у Кіцманській ЦРЛ.

Нагадаємо, на Буковині вже 171 випадок захворювання на коронавірус, 5 осіб померло, 8 - одужало. У Чернівцях 21 особа хворіє на COVID-19, а у районах області - 134 недужих.

Нагадаємо, Чернівецьку область закрили на в'їзд та виїзд через масовий спалах коронавірусу.

До Великодня на Буковині очікують три тисячі хворих на COVID-19.

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