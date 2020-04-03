У Зеленського обіцяють 12 тисяч багаторазових захисних костюмів для медиків
Як передає RegioNews, про це повідомив секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко під час щоденної селекторної наради під головуванням президента України.
"До кінця наступного тижня медичні заклади отримають 12 тисяч одиниць такого захисного одягу", - сказав він.
Як зазначив Тимошенко, закупівля необхідних спецзасобів та обладнання відбувається на постійній основі.
Зокрема, вночі до України прибуло 100 тисяч тестів, і до вечора їх доставлять у регіони. Також 3 квітня планується підписання контракту щодо закупівлі реагентів, яких вистачить на проведення одного мільйона тестів, а на початку наступного тижня ці реагенти відправлять до регіональних лабораторій.
У свою чергу, голова МОЗ Максим Степанов зазначив, що відбувається ліцензування українських підприємств для виготовлення препаратів, які допоможуть почати долати COVID-19 на початкових стадіях та уникати ускладнень.
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Нагадаємо, станом на 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали жорсткіші заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, чи контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня уряд запровадив більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України.
2 квітня в Україні почав діяти єдиний державний протокол лікування хворих коронавірусом COVID-19.
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