25% українців упевнені у проведенні дострокових виборів президента в 2021 році
Ще більше людей впевнені в зміні складу Верховної Ради та уряду
Ще більше людей впевнені в зміні складу Верховної Ради та уряду
Кожен четвертий українець вірить, що в новому році відбудуться дострокові президентські вибори. Ще більше людей впевнені в зміні складу Верховної Ради та уряду.
Про це свідчать результати опитування, який проводився Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), пише RegioNews.
"25% вважають, що в 2021 році дострокові вибори президента, 33% вважають можливими дострокові вибори Верховної Ради, 39% вважають, що ймовірна зміна уряду протягом 2021 року", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що головною подією 2020 року українці вважають місцеві вибори.
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