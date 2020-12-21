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21 грудня 2020, 15:49 1

25% українців упевнені у проведенні дострокових виборів президента в 2021 році

21 грудня 2020, 15:49 1
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Ще більше людей впевнені в зміні складу Верховної Ради та уряду
Ще більше людей впевнені в зміні складу Верховної Ради та уряду
Фото: flickr
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Кожен четвертий українець вірить, що в новому році відбудуться дострокові президентські вибори. Ще більше людей впевнені в зміні складу Верховної Ради та уряду.

Про це свідчать результати опитування, який проводився Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), пише RegioNews.

"25% вважають, що в 2021 році дострокові вибори президента, 33% вважають можливими дострокові вибори Верховної Ради, 39% вважають, що ймовірна зміна уряду протягом 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Чверть українців чекає дострокових виборів у наступному році. Скріншот: dif.org.ua

Раніше повідомлялося, що головною подією 2020 року українці вважають місцеві вибори.

вибори Україна українці опитування президент
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