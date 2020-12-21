25% українців упевнені у проведенні дострокових виборів президента в 2021 році

Ще більше людей впевнені в зміні складу Верховної Ради та уряду

Ще більше людей впевнені в зміні складу Верховної Ради та уряду

Фото: flickr

Кожен четвертий українець вірить, що в новому році відбудуться дострокові президентські вибори. Ще більше людей впевнені в зміні складу Верховної Ради та уряду.

Про це свідчать результати опитування, який проводився Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), пише RegioNews. "25% вважають, що в 2021 році дострокові вибори президента, 33% вважають можливими дострокові вибори Верховної Ради, 39% вважають, що ймовірна зміна уряду протягом 2021 року", - йдеться в повідомленні. Раніше повідомлялося, що головною подією 2020 року українці вважають місцеві вибори.

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