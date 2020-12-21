Фіскали викрили мільярдну схему ухилення від податків під час імпорту авто

Корупційна схема завдала державі збитки на майже 2 мільярди гривень

Корупційна схема завдала державі збитки на майже 2 мільярди гривень

Фото: з відкритих джерел

Співробітники Державної фіскальної служби України спільно з ДПС України викрили масштабну схему ухилення від сплати податків при імпорті автомобілів з країн ЄС та США.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну фіскальну службу України.

Впродовж двох років група осіб, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств-імпортерів, організувала незаконну схему імпорту автомобілів і автозапчастин за заниженою митною вартістю", - йдеться у повідомленні.

Зловмисники реалізовували зазначені автомобілі фізичним особам за готівку, а документально оформлювали розбирання авто та продаж їх запчастин "підприємствам-скрутчикам” для фіктивного формування схемного податкового кредиту. Загалом було реалізовано понад 130 000 транспортних засобів.

Таким чином підприємства ухилилися від сплати податків на суму близько 2 мільярдів гривень" - повідомили у ДФС.

Триває досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі, тобто злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 ККУ.

Раніше повідомлялось, що ДБР повідомила про підозру ексголові ДФС, який виписав собі 1000% премії.