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23 листопада 2020, 20:11 11

Топ-менеджмент "Укроборонпрому" проходить перевірку на поліграфі

23 листопада 2020, 20:11 11
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У державному концерні "Укроборонпром" триває друга перевірка топ-менеджменту та директорату на поліграфі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укроборонпром.

Дослідження з використанням поліграфу – один із елементів програми доброчесності та антикорупційної політики, які запровадила в Укроборонпромі нова команда. Вперше команда проходила поліграф перед призначенням на посади. Зараз триває друга перевірка.

Очікується, що всього перевірку пройдуть 52 співробітники концерну, які представляють керівний склад. Йдеться про виконуючого обов’язки генерального директора, його заступників, керівників структурних підрозділів та менеджерів проєктів, - повідомляють в Укроборонпромі.

Зазначається, що перевірку на поліграфі вже успішно пройшли топ-менеджери Укроборонпрому: в. о. генерального директора Ігор Фоменко, перший заступник гендиректора Роман Бондар, заступник гендиректора з фінансово-економічних питань Сергій Іванюта та заступник гендиректора з безпеки Костянтин Бушуєв.

На черзі – заступник гендиректора з маркетингу та збуту Михайло Морозов та директор з питань активів, корпоративних прав та ДОЗ Мустафа Найєм.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Найєм отримав підвищення в "Укроборонпромі".

Укроборонпром поліграф перевірки корупція оборона
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