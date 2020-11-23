На Буковині підрядника підозрюють у привласненні понад 800 тис грн бюджетних коштів
Комерційному директору будівельної фірми повідомлено про підозру у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Чернівецьку обласну прокуратуру.
За версією слідства, комерційний директор фірми, яка здійснювала капітальний ремонт автомобільної дороги Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, зловживаючи своїм службовим становищем, вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних робіт недостовірні відомості.
Він завищив вартість придбаних матеріальних ресурсів. Сума завданих державі збитків сягає понад 800 тис грн.
Посадовцю повідомили про підозру. Триває досудове слідство.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Сумщині НАБУ запобігло розкраданню майна із Держрезерву на понад 2,7 млн грн.